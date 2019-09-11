法西撲日逾2天…大範圍停電持續中　2人被活活熱死！

▲法西颱風侵襲日本，造成交通大亂、各地停電。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

法西颱風登陸日本千葉縣，造成各地建築物倒塌、交通中斷，且以千葉縣為中心的都市紛紛停電，但現在因為停電狀況未能得到緩解，加上夏日氣溫炎熱，造成2名老人因中暑死亡。

綜合日媒報導，法西颱風9日登陸後，造成超過60萬戶人家停電，並持續影響至隔日，東京電力公司表示，部分地區因倒塌樹木、建築物等問題，難以前往現場修復，因此恐怕要等到11日之後才有機會恢復供電。

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不過現在日本正值夏天，氣溫飆破30度，停電的居民沒有冷氣、電風扇可以使用。南房總市一名93歲女性就在停電的家中失去意識，被發現時已經死亡；另一名市原市的65歲男性也被發現昏倒於家中，送醫急救仍不治。

千葉県内の停電地域 10日は2人死亡 熱中症に十分注意 #nhk_news https://t.co/5I6WklaKRE

報導指出，颱風登陸日本已經2天，大範圍的停電仍然持續中，除了未能觀測到是否停電的3個地區，其他12個停電地區一日中最高溫都超過30度，兩名老人都因中暑昏迷，活活被熱死。

另外，千葉市中央區一名20多歲的女子也因為中暑症狀被送醫，所幸症狀並不嚴重。女子表示，因為家中停電無法使用冷氣，一時不慎才中暑。地方氣象台呼籲，民中若因颱風停電，一定要特別注意不要中暑。