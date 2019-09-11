林志玲爸爸林繁男代女兒收婚鞋　拱AKIRA再買一雙

▲劉真擔任RENE CAOVILLA一日店長，林志玲的爸爸林繁男也受邀參觀美鞋。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

義大利精品鞋履品牌RENE CAOVILLA今舉辦秋冬鞋履發表會，邀「國標舞女王」劉真擔任一日店長，未料風頭全被名模林志玲的爸爸林繁男搶光，他以品牌代理商好友身分進店裡逛逛，卻被追問女兒與女婿AKIRA近況，他說：「失焦了！失焦了！」品牌藉此機會送林志玲一雙白色珠飾高跟鞋當結婚禮物，林繁男開心收下，並表示會請AKIRA再帶女兒來買鞋。

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▲林繁男（左）開心收下品牌送女兒林志玲的結婚禮物。（圖／記者陳雅韻攝，以下同）

▲林繁男秀出昨陪林志玲選衣服時，他在旁做的畫與詩。

談及日籍女婿AKIRA，林繁男稱讚他為人客氣有禮貌，且因跳舞跳得多，身體很健康，笑稱「要學習他多運動」，翁婿倆以中、日與英文三種語言交談。他還開心秀出昨陪女兒林志玲去挑衣服時，他在旁做的畫與詩句，好心情藏不住。

▲劉真擔任RENE CAOVILLA一日店長秀新鞋。

▲劉真推薦珍珠裝飾鞋跟的踝靴（左）49,000元，紅色珍珠鞋36,000元。

擔任一日店長的劉真，則因滿店的新鞋眼睛發亮，她自招收藏的300至400雙名鞋中，RENE CAOVILLA的鞋應該已佔一面牆。她認為秋冬必敗珍珠點綴鞋跟的踝靴，品牌經典的Cleo系列也再換新色，引誘她再出手。至於老公辛隆是否會有意見，她說：「大家都知道我是鞋癡，結婚前他已經有體認了。」

▲水晶燈造型的華麗高跟鞋（上）56,000元，星星裝飾休閒鞋40,000元。