NBA球星Damian Lillard癱瘓東區！三度來台獻簽名T、專屬Logo等你拿

▲NBA球星Damian Lillard現身adidas忠孝旗艦店，現場粉絲眾多。（影／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安／台北報導

拓荒者當家球星Damian Lillard（達米安里拉德）上賽季殺進西冠功不可沒，暌違三年第三度來台，11日空降adidas愛迪達全新改裝的忠孝門市，場外滿滿的球迷早已守候多時，高人氣直接癱瘓東區街道。Damian Lillard也大方分享來台的感想，更與粉絲一同拍照，秀出招牌（Dame time）手勢引起現場轟動。

請繼續往下閱讀...

▲Damian Lillard第三度來台更顯輕鬆，秀出招牌（Dame time）手勢。（圖／記者游鎧丞攝）



Damian Lillard除了是拓荒者控球後衛，場外還化身 Dame D.O.L.L.A 發行過許多專輯。11日他一身輕便裝扮，現身adidas忠孝門市，邊走下樓邊以饒舌歌手的嘻哈手勢與大家打招呼，展現十足的親民活力。 Damian Lillard表示，「這是第三次來台灣，門市造型有很大的改變，就如我在職業生涯經歷的不同角色，然而我對台灣更加熟悉了，非常喜歡這裡的粉絲們。」所以也能發現此次Lillard更顯輕鬆，笑容更多了。

▲adidas忠孝門市開幕，Damian Lillard獻出簽名T恤與球迷同樂。（圖／記者游鎧丞攝）

被問及專輯靈感，Damian Lillard侃侃而談，「所有想法都源自生活，聽了專輯會了解私下的Dame D.O.L.L.A，看了球賽會了解Damian Lillard。」

擁有絕殺封號的他，生涯多次投進絕殺球及關鍵球， 並會比出指著手錶的招牌手勢，宣告這是屬於他的時間（Dame time），現場他也不吝嗇，在台重演經典手勢，引起粉絲一陣歡呼。同時當場燙印個人專屬Logo T恤，贈與幸運球迷簽名衣物。

▲adidas全新忠孝門市超過百坪，打造東區潮流空間。（圖／記者游鎧丞攝）

位在東區的adidas忠孝旗艦店，升級成為新一代潮流指標，除了兩層樓、超過百坪的空間，更推出限定的燙印服務，由Damian Lillard幫大家搶先體驗，同時在忠孝店留下個人專屬Logo和簽名T，逛店的同時也能激起籃球魂，球迷們記得中秋假期來一睹巨星魅力。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App