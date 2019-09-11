老「鷹」之歌　美國家安全顧問波頓為何「被辭職」？

▲波頓是美國政壇著名的「鷹派」，以對外政策立場強硬著稱。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國總統川普周二(10日)發推特宣布，他在他周一晚告知「國家安全顧問」波頓(John Bolton)：「白宮不再需要你的服務。」後者在周二上午遞交了辭呈。 川普表示，他和政府裡的其他人一樣，對波頓的很多建議「非常不贊同」。不過他也對波頓之前的服務表示感謝。

波頓出生於1948年，先後在雷根、老布希、小布希3位總統的政府內任職，是美國政壇著名的「鷹派」，以對外政策立場強硬著稱。

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2018年4月他取代麥克馬斯特(Herbert McMaster)，擔任川普的「國家安全顧問」。他上任後在伊朗的核發展、阿富汗戰爭和北韓發展核武等議題上都堅持強硬立場。

他跟川普的分歧由來已久。今年以來，川普更多次在公開場合否定波頓的外交政策主張，使兩人的分歧逐步公開化，全世界也都對美國的外交政策感到困惑，尤其在「是和是戰」的問題上。

川普上任時誓言退出海外戰爭，並且把改善跟北韓的外交關係視為一項指標性動作。波頓卻一直主張採取軍事行動，反對跟北韓談判。

川普多年來一直批評小布希政府入侵伊拉克，強調自己不會重蹈覆轍。恰巧波頓正是小布希政府2003年入侵伊拉克的主要推手！何況，他向來主張單邊軍事行動以及推翻「不聽話」的外國政府？ 有評論認為，川普的外交政策儘管強勢，但在「極度施壓」之後經常會出現「反轉」的友好態度。究其原因，川普一直奉行「孤立主義」，不願意將過多精力投入到其他地區，更不願意捲入新的區域戰爭。