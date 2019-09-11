入秋日本吹起「蘋果風飲料」！蘋果可樂、烤蘋果星冰樂　酸甜味意外的搭

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@cocacola_japan、@starbucks_j、日本星巴克官網

雖然蘋果是全年都有的水果，但其實蘋果最好吃的產季是在秋天～冬天之時，而大家也都知道日本的蘋果是出了名的好吃，渾圓飽滿、多汁，果肉香甜又不會膩，很受民眾歡迎，而今年才剛準備入秋，蘋果風潮就已吹起，日本可口可樂與星巴克都紛紛推出了蘋果口味的飲料，打算來攻佔大家的味蕾！

＃Cocacola Apple

每過一段時日可口可樂就會研發出新口味，近期也釋出了預告，將在日本於9月16日開賣蘋果口味！其實像是蘋果西打，也是一種蘋果口味的汽水，想必味道應該不會太突兀，有些抽中試喝的網友們也表示：「味道蠻搭的！」、「酸酸甜甜的很新鮮」。

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可口可樂推出特殊口味大家並不會太陌生，尤其是日本之前也有推出過白桃口味，香甜的汽水口感頗多人喜歡，還有夏季推出的Clear Lime 萊姆口味，酷暑下十分解熱、清爽，都很受歡迎。

別眼巴巴的看著日本，有些特殊口味台灣也是有推出的！像是前陣子推出的「覆盆莓」口味，莓果的酸甜味道大部分的人都能接受，但是「咖啡」口味就比較沒人氣，許多人反應因為太甜所以味道很怪，還有更久以前推出過的「櫻桃」、「香草」等等口味，也都各有一票粉絲。

＃星巴克蘋果星冰樂＆冰茶

另外，每當星巴克要推出新口味飲品，就會引起大家蠢蠢欲動，這波蘋果系列在日本已於8月30開始販售，期間限定僅至9月19日，搭配秋季主題「Be Colorful！」，利用青蘋果與紅蘋果製造出繽紛的色彩感。

蘋果口味星冰樂商品有兩款：「青蘋果果凍星冰樂」與「烤蘋果粉紅星冰樂」，「青蘋果果凍星冰樂」中添加了青蘋果果凍增加口感，鮮奶油上還有撒上青蘋果風味糖果；「烤蘋果粉紅星冰樂」則是帶有肉桂香的烤蘋果滋味，上方同樣撒上蘋果糖、還有餅乾，層次豐富～

除了星冰樂還有推出冰茶系列喔！分別是「青蘋果果凍冰茶」與「烤蘋果冰茶」，不想喝這麼冰或是害怕奶油味的話，就可以選擇冰茶，同樣可以嚐到香甜的蘋果風味喔！

=aya82（@aya4188r）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 30 日 上午 2:49 張貼

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