最強卡通聯名！VansＸ《聖誕夜驚魂》　穿著傑克來搞怪

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如果長期喜歡Vans的朋友應該知道，該品牌時常推出聯名鞋款，像是滑板品牌Supreme、時尚品牌Vivienne Westwood、《哈利波特》等都有合作，不過，接下來Vans要帶來的聯名系列，將會是攜手經典動畫《聖誕夜驚魂》打造的主題鞋款，一起來看看。

▲Vans X《聖誕夜驚魂》聯名系列鞋款。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Noah）

等待官方發佈相關消息之際，IG爆料帳號@supreme_leaks_news便為大家搶先公開了鞋款設計，而使用的鞋型為SK8-Hi、Old Skool、Era以及Slip-On，其中，根據官方釋出的消息，這次的聯名系列運用了《聖誕夜驚魂》中的幾個經典角色，包括莎莉（Sally）、烏基布基（Oogie Boogie）、零零（Zero）以及南瓜王傑克（Jack Skellington），並且色調為符合《聖誕夜驚魂》氣氛的綠、紅、紫、粉色。

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▲採用莎莉、零零為主軸的SK8-Hi。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲以紅、綠、紫為主調的Old Skool。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲黑白色調呈現的Era鞋型，其設計運用多個人物構成。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲Slip-On設計成帶有領結的樣式。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

全新發佈的Vans X《聖誕夜驚魂》聯名系列鞋款，預計將在10／31陸續公開相關資訊，因此售價、發售品項等都還有待確認，有興趣的朋友，近期一定要關注Vans的官方IG或粉絲專頁喔！

而在揭露Vans X《聖誕夜驚魂》的系列後，來自紐約的Noah也搶先曝光與Vans的聯名鞋款，其中，Noah選用Chukka MS作為原型設計，並以蘇格蘭羊毛面料打造了格紋與棋盤格設計的鞋款，而該面料除了能提升舒適度之外，冬天時還有保暖的作用，預計將於9／12在Noah官網販售。

▲Noah X Vans秋冬聯名鞋款。（圖／翻攝自Noah）

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