紐約時裝周／古董車開進TOMMY HILFIGER秀場　西裝配透視襯衫帥又辣

▲TOMMY HILFIGER在紐約阿波羅劇院辦秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

TOMMY HILFIGER近5季繞著地球到處辦秀，2019秋季，終於回到睽違多時、熟悉的紐約時裝周，端出與女星Zendaya二度聯名的作品，西裝、寬褲、透視感的襯衫，充滿濃濃的70年代風情，而且又帥又辣，由於是「即看即買」（See now, buy now），因此新系列在台灣已經買得到。

▲設計師Tommy Hilfiger（中）與女星Zendaya（右）、造型師Law Roach合作新系列。（圖／品牌提供，以下同）

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這場秀在紐約哈林區的阿波羅劇院舉辦，1914年開幕的劇院極具歷史意義，許多明星都是從這個舞台開始發光發熱，服裝秀有樂手表演，鋼琴、打鼓、小喇叭，他們甚至乘著古董敞篷車入場，氣氛超嗨。

▲大秀在阿波羅劇院舉辦，古董車開進秀場，現場氣氛超嗨。

「蜘蛛女」Zendaya與TOMMY HILFIGER在2019春季系列即開始合作，這是第二次攜手，從70年代開啟的「Power Dressing」發想，彰顯女性的不同面向，如同設計師Tommy Hilfiger所說：「Zendaya和我皆渴望能透過時尚讚揚和提倡賦權女性。」系列由不同種族、年齡的模特兒演繹，也有大尺碼模特兒 Candice Swanepoel登場。

▲帥氣中性輪廓從70年代「Power Dressing」發想，柔軟的襯衫、洋裝帶來女人味。

中性、帥氣風格的設計是主軸，圓點、千鳥紋，還有格紋、條紋、蛇紋等，讓服裝更有變化，西裝外套、寬管長褲充滿陽剛感，甚至打上領結，融入更顯眼的男裝元素，但這不表示全然地去除女性特質，合身腰線剪裁、柔軟甚至透視的襯衫或洋裝，都添入柔媚效果。

▲貝拉哈蒂德（上圖左）與吉吉哈蒂德、女星蘇琪沃特豪斯都是看秀嘉賓。