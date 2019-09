美魔女大胃王驟逝！體重僅45公斤排名全球第17　曾10分鐘嗑完11片披薩

實習記者許祐誠/綜合報導

全球排名第17名的華裔職業大胃王選手李蕙(Juliet Lee)9日不幸過世,得年54歲。今年,她才在紐約康尼島國慶日吃熱狗大賽中奪下女子組季軍,而且身為職業大胃王選手的李蕙,體重竟然只有100磅(約45公斤),身材仍保持地相當苗條。目前尚不清楚死亡原因,但李蕙的家人透露,應該和大胃王比賽沒有關係。

根據Fox 5 DC報導,李蕙出生於中國,身材非常嬌小,身高約152公分的她,體重只有45公斤,她是首位參加美國7月4日國慶日吃熱狗大賽中的女選手,不僅是同級別中的頂尖選手,甚至贏得男性選手們的尊重。主辦單位職業大胃王聯盟(Major League Eating)主席斯亞(George Shea)難過地表示,李蕙愛好健身,平常會做瑜珈,身材非常苗條、出色,每次她上台時都會高舉雙手,露出纖細的肚子,觀眾非常喜愛。

只是2007年曾有一項研究指出,競爭性飲食可能會帶來潛在的健康風險,即使選手體重沒有過重,卻可能會傷害肝臟、為心臟和腎臟帶來更大壓力。對此,斯亞解釋,李惠本身的健康狀況非常良好,每年大概參加3至10場大胃王賽事,她從來沒有聽說過選手有任何負面影響,她認為原因和競爭性飲食無關。

請繼續往下閱讀...

▼ 大胃王李蕙排名全球第17名。(圖/翻攝自MLE官網)

目前,李蕙家人們希望外界可以尊重他們的隱私,但對於外界獻上的祝福,他們希望大家可以贊助「飢餓計畫」(The Hunger Project)替代獻上鮮花,最後善款將捐給致力於消除世上所有飢餓的慈善組織。

李蕙原本在南京擔任教授,於1990年代移居美國,擁有2名女兒,並常常以她們為傲。李蕙從2006年開始,因為好奇而參加人生第一場吃披薩比賽,結果在10分鐘內吞下11片披薩,榮獲業餘組冠軍,震驚外界;接下來,她於同年12月改參加職業組比賽,至此參加100多場賽事,曾於8分鐘內嗑下超過13磅的蔓越莓醬、8分鐘內吞下32打牡蠣、10分鐘吃完11片披薩。

She spent her life hungry for success.. but 54 yr old Juliet Lee from Germantown suddenly died Monday. She set records in the competitive eating world since 2006 - one of the first women to compete in Nathan’s Famous Hot Dog Eating Championship @fox5dc https://t.co/L5kn1ZItcm pic.twitter.com/wDQVRt8xAy