混搭「運動鞋」持續流行中！4種最夯款式　日本女生搶著穿

襯衫搭配皮鞋，長裙搭配高跟鞋，既定的造型模式讓人對於衣著的搭配多了一些成見。以陳規的搭配方式雖然可以讓穿搭降低失誤，太和諧的穿搭似乎讓造型少了記憶度。也因此，以運動鞋混搭的造型模式因為讓風格增添了不同於以往的效果而大受歡迎。

想讓衣裝多一些變化感，或是任人留下印象，運動鞋的穿搭往往能帶來意想不到的效果。而不同的鞋款營造出的衣著味道也略有差異，不妨就參考日本女生近期流行的運動鞋樣式，跟著以下的示範一起穿搭出不曾嘗試過的造型感吧。

【小白運動鞋】

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不擅長以運動鞋穿搭的話，首先應該就要先從一雙全白的基本款開始著手。沒有多餘的裝飾，甚至連不同色彩的邊線都沒有。純淨的外型挾帶的是休閒的中性印象，與何種衣著都不容易產生衝突感，隨興搭配也不擔心穿搭失誤。

【黑色滑板鞋】

近年來大熱的 VANS 滑板鞋，簡單的流線造型總讓人一眼就認出。而喜愛著用深色鞋款的話建議可以先從VANS的滑板鞋開始。麂皮的材質讓色彩呈現霧面質感，搭配褲裝和裙裝不會過分突出，而低鞋口且略有厚度的設計與裙裝一同穿搭時時剛好可以為雙腳營造出可愛的童趣印象。

【潮流老爹鞋】

外型看起來略感笨重的運動鞋又被稱之為「老爹鞋」，有些俗氣的外型正是看起來時髦的原因。厚實的氣墊鞋底是老爹鞋的潮流關鍵，份量感的鞋身還可以讓腿部線條修飾出纖細的效果，搭配上會微露出小腿的裙裝可說相當合適。若想讓造型看起來輕盈些，建議可以選搭鮮豔色彩的褲款來稍稍轉移視覺目光。

【時髦忍者鞋】

早就在 1996 年問世的 Nike Air Rift 忍者鞋隨著和服設計靈感的風潮吹起也跟著站在了流行的前線。忍者鞋又稱分趾鞋的概念是來自於日本傳統鞋履「足袋」，也難怪 Nike Air Rift 這雙鞋早已經在日本造成話題。跟常見的運動鞋相比之下，又像球鞋又像涼鞋的設計讓穿搭時多了些玩味之處。不論是搭配中性風格的衣著，還是女人味十足的造型都頗具印象感。

Photo : @meer._official, akane_1614, @me_ke_arisa, mariko____wear

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