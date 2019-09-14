長版襯衫單穿絕對NG！3種內搭長褲訣竅先學起來

襯衫的好搭配性讓它成為一年四季都適合穿搭的單品，而正常版型的襯衫雖然相當基本但卻少了份記憶度，不妨就選擇長版襯衫來展演出不一樣的夏日衣著表情。

長度已經是洋裝的長版襯衫，許多人會直接將其作為一件式的連身衣著用，然而襯衫的版型有別於一般的洋裝單品，帶點個性感與俐落性的外型穿對了就能為整體造型加分，但搭配失誤時往往會給人像是穿錯了尺寸的服裝印象。想成功穿搭出流行感的話，就在內裡搭配長褲一同穿搭吧！以下3種適合搭配長版襯衫著用的褲款，筆記下來就能成功打理出理想風格。

【基本搭配首選 #牛仔長褲】

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第一次想在長版襯衫內加入長褲穿搭的話，就先從牛仔褲款開始吧！經典又百搭的牛仔褲是一款很難穿搭失誤的單品，與相當有休閒氛圍的長版襯衫組合再一起就能快速營造出舒適好感的造型氛圍。尤其是搭配白色、米色等淺色系的襯衫單品就更能在夏日詮釋出高透明度的清爽意象。

【不失誤個性選擇 #黑色長褲】

好搭配的下身單品除了牛仔褲之外，黑色長褲也是在多層次穿搭中不可或缺的重要衣料品。不會輕易搶走風采就是黑色長褲的最大優勢，而沉穩的基礎色系不管搭配上哪一種長版襯衫款式都可以維持兼具氣勢與時髦度的大人感造型印象。也推薦選擇黑色的鞋款著用，利用同色系的延伸效果打造出長腿感受。

【高彩的和諧搭配 #米色長褲】

長版襯衫的視覺面積較大，選擇彩度明顯的款式就可以快速營造出屬於夏日的繽紛感受。而豐富的色彩總讓人對於內裡的搭配有些疑惑時，就選擇好感度高的溫柔色彩，如米色、奶茶色等長褲款來輕鬆堆疊出乾淨又線條俐落的夏季輕層次造型吧。



Photo：WEAR

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