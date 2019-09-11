日本「新內閣正式名單」出爐　今傍晚就啟動

▲日本新內閣確定。（圖／翻攝自推特／mas__yamazaki）

記者林瑩真／編譯

日本首相安倍晉三11日進行內閣改組，成員名單早在前一天榜晚就大致確定並曝光，但直到下午，內閣名單才算是正式出爐。

正式名單：

副首相兼財務大臣麻生太郎（78歲）

總務大臣高市早苗（58歲）

法務大臣河井克行（56歲）

外務大臣茂木敏充（63歲）

文部科學大臣萩生田光一（56歲）

厚生勞動大臣加藤勝信（63歲）

農林水產大臣江藤拓（59歲）

經濟產業大臣菅原一秀（57歲）

國土交通大臣赤羽一嘉（61歲）

環境大臣小泉進次郎（38歲）

防衛大臣河野太郎（56歲）

官房長官菅義偉（70歲）

復興大臣田中和德（70歲）

國家公安委員長兼防災擔當大臣武田良太（51歲）

沖繩北方・一億總活躍・少子化擔當大臣衛藤晟一（71歲）

科學技術擔當大臣竹本直一（78歲）

經濟再生擔當大臣兼全年齡層型社會保障改革大臣西村康稔（56歲）

地方創生擔當大臣北村誠吾（72歲）

奧運大臣兼女性活躍擔當大臣橋本聖子（54歲）

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2019.9.11

官房長官会見冒頭

《臨時閣議の概要について》

「総理から本日、内閣改造行なうこととした旨の発言があり、その後、閣僚の基本取りまとめを行なった。13日与党党首会談を行なう予定をしている。以上」



千葉のこと全く話題になってないっぽい



(昼休み中で、字幕付けられませんでした) pic.twitter.com/gGcfao3znm

另外，眾議院的官房副長官由西村明宏擔任；參議院的官房副長官則是岡田直樹；事務的官房副長官為杉田和博留任。新內閣成員將於皇居迎來認證儀式，11日榜晚後就會啟動新內閣。