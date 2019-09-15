入秋深棕髮回歸！快學5名女星的「栗子色變化款」　輕鬆駕馭又顯白

栗子髮色再回歸！夏天染過了奶茶髮色、蜂蜜棕髮色、珊瑚髮色等各種淺髮色，是時候該換上初秋大勢的深棕色系啦！近期可連秀智、韓藝瑟都染了玫瑰調的栗子色，顯白又溫柔讓人看了全身酥麻！加碼栗子棕髮色變化款，跟著女星pick髮色讓你秒變全場焦點！

1＃玫瑰栗子髮色

韓藝瑟染的這款紅感「玫瑰栗子髮色」，可造成網友一陣熱烈討論呀！透明感的紅不只讓膚色變得更透白，搭配上櫻花色的煙燻紅眼妝，根本就是仙女下凡呀！

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秀智的髮色以溫暖栗色中帶有酒紅，低調之餘也展現與眾不同，最棒的是真的很襯膚色、顯白呢~

2＃蜂蜜栗子髮色

世正的棕髮色在陽光下充滿透明、層次感，給人一種鄰家女孩的感覺。深深覺得，這個髮色非常適合開學換染，走在校園保證頻頻被搭訕呀！

3＃可可栗子髮色

可可栗子髮色非常接近原生髪色，女孩不用漂髮就能簡單染出～而這款髮色能甩去黑髮的厚重感，透過一點棕色調融入並搭配隨性波紋，顯嫩、顯好氣色。

4＃奶茶栗子髮色

在栗子棕色中融入奶茶調，讓整體的淺髮色中多了透明感，搭配上微捲的髮型看起來是溫柔又甜蜜，給人滿滿軟萌感、好想抱緊處理一下～

5＃栗子棕髮色

最後，也是最常見、百搭不失誤的栗子棕髮色。栗子棕髮色說是最適合東方人的髮色也不為過，不只黃肌、白肌都能顯白、顯氣色，染上這髮色更給人滿滿溫柔、知性感覺，讓人很想親近。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@han_ye_seul_、@stardailynews、＠skuukzky、@gu9udan、@jennierubyjane、@haum_h、＠ponysmakeup、@rachel_mypark

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