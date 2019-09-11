網狂p圖惡搞！iPhone三鏡頭原來是「三眼烏鴉」　狂酸：未來就是珍奶了吧

▲iPhone 11 Pro的三鏡頭設計。（圖／記者洪聖壹攝）



記者張方瑀／綜合報導

蘋果（Apple）今日發表3款旗艦新機，分別是iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，最受人矚目的非「三鏡頭」設計莫屬。先前模型機曝光時，就有不少網友直指這個設計也太醜，如今正式對外發表後，推特更是滿滿的惡搞圖，除了讓iPhone 11 Pro變身《權力遊戲》中的「三眼烏鴉」外，甚至有網友直接預言「iPhone1111」會變成一杯珍珠奶茶！

the evolution of the iPhone! #iPhone pic.twitter.com/1oC6RHvq4h

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Why does the new iPhone look like the three-eyed-raven?#iPhone11Pro pic.twitter.com/LsN0y058pX

蘋果今年iPhone 11 Pro正式搭載「三鏡頭」，分別搭載1200萬畫素標準鏡頭、1200萬畫素長焦距鏡頭、1200萬畫素的超廣角鏡頭，實現4倍光學變焦。「自拍鏡頭」也從700萬畫素升級至1200萬畫素。但這樣的高功能也讓iPhone的造型變得非常奇特，不少網友開始惡搞改圖，包含iPhone 11 Pro變身《權力遊戲》中的「三眼烏鴉」、《風之谷》中的「王蟲」、《魔法公主》的《木靈》。

タピオカカメラ？？

私はもののけ姫のこだまに見える笑#iPhone11 pic.twitter.com/F0gUT2d3pW

iPhone 20 pic.twitter.com/FDqAm1k9wO

也有網友預言，未來iPhone的鏡頭只會越來越多，甚至做出一個進畫圖，以後iPhone肯定會變成一杯「珍珠奶茶」，讓人啼笑皆非。而更多網友一致認為，跟iPhone 11 Pro三鏡頭長的最像的，就是爸爸的「電動刮鬍刀」，提醒大家一定要提醒爸爸別拿錯了。也有人笑稱，這是弟弟玩的「手指陀螺」才對啦！

The new iPhone camera was inspired by @Philips #AppleEvent #iPhone11Pro pic.twitter.com/73k9gvRINv

Apple’s newest addition to the iPhone: a camera that can also be used as a fidget spinner!!! #iPhone11 #Apple #iPhone11Pro https://t.co/6zN4QQscUQ pic.twitter.com/DHXdnonyLe

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