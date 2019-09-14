小資買得起！歐美網紅IG最常出現的6大新銳品牌　潔西卡艾芭、裘莉也搶背

包包絕對是女孩的第二生命，也因為如此，許多精品品牌為了滿足少女們的心，在秀上除了吸睛的服裝外，包袋更成了個大品牌的設計重點之一，但除了我們熟知的那些品牌外，其實在 Instagram 以及許多電商平台中，有很多新銳設計師推出的包款已經開始攻佔許多時尚迷的心。

▲（圖／Pinterest）



新銳品牌的魅力除了他們新穎的設計深植人心外，相較於一線精品難以靠近的價位，較好入手的定價，更讓他們成為年輕一代率先購入的輕奢精品，在這裡整理了 6 個新銳話題品牌！讓妳不用花大錢就能夠穿的有型！



Cult Gaia

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▲（圖／Pinterest）



靠一個竹編包就紅透半天邊的 Cult Gaia，絕對是近年來討論度最高的話題品牌！創立於美國西岸，以竹片及不同的木珠組合，創造出令人玩味有趣的設計，從包包出發延伸至服裝，Cult Gaia 已成為一個充滿度假風格又個性十足的包款，曬著小麥肌具有陽光形象的潔西卡艾芭（Jessica Alba）便曾提過 Cult Gaia 的經典包款。



Wandler

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▲（圖／PopSugar）



不靠華麗的外表，也不用張揚的宣傳，荷蘭品牌 Wandler 靠著半月型的簡約包款紅透半邊天！品牌創立於 2017 年，不到一年的時間，便成了許多巨星與時尚部落客最愛用的包款，俐落的外型搭配多樣化的色彩，實用與時尚兼具，讓該品牌在電商一上架就立刻缺貨！背過無數大品牌包款的安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），也曾在私下穿搭 Wandler 的大型托特包。



Staud

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▲（圖／Farfetch）



不管是走在路上吸睛，或是拍照賺讚數，有趣的包款向來就是能贏得滿堂彩！來自洛杉磯的 Staud 便有這樣的魅力！品牌旗下最有名的包款除了去年紅翻的 PVC 透明包外，水桶包更是一大重點！經典的設計，更讓該包款成為時裝周街拍常客，品牌不時推出的另類外型的包款設計，不管是手風琴包還是葫蘆包，也獲得網友一至好評。



Manu Atelier

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誰能收服走過各大伸展台的大表姐劉雯？ 來自於土耳其的 Manu Atelier 就有這個本事！相較於許多品牌走清新文青的路線，Manu Atelier 的設計則充滿濃厚深沈的復古色彩，幾何圖形的包款外型，更讓他在整體搭配上充滿個性！



Danse Lente

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不久前被時尚電商平台 Net-A-Porter 發掘的倫敦品牌，Danse Lente 在短時間內成為時裝週中時尚部落客中最常用的包款，比起簡約的設計，Danse Lente 善於在扣件與提把間做文章，運用有趣及特殊的材質組合，讓一款包成為妳穿搭的重點。



Gianni Chiarini

▲（圖／Gianni Chiarini）



新垣結衣在日劇《無法成為野獸的我們》中背帶爆紅的日常包款 Gianni Chiarini，已成為許多喜愛日系風格的女孩最愛的包款，這個來自義大利的品牌，以簡約實用為主軸，設計了許多色彩柔和百搭的款式，讓妳在挑選日常用的工作包時又多了一項選擇！

TEXT／Bella.tw儂儂



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