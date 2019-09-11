Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏　全黑款深邃迷人

▲第5代Apple Watch Hermès系列，錶帶融入絲巾圖案充滿特色。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

新一代iPhone及Apple Watch series 5登場，HERMES（愛馬仕）照例推出全新Apple Watch Hermès系列，第5代最特別之處，在於錶帶以皮革結合非常代表品牌的絲巾印花，讓精品與3C產品之間產生新鮮火花。

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▲整只腕錶全黑的設計盡顯品味，Swift小牛皮錶帶15,900元、整組45,900元。

Apple Watch Hermès系列總是賦予智慧型腕錶不同面貌，這次有整只全黑的款式，從錶盤、錶扣到錶帶是清一色的黑，顯得深邃迷人品味出眾，無論穿著正裝或者休閒的打扮都適合。

愛馬仕的絲巾是經典中的經典，運用在錶帶上充滿特色，第5代選擇了Della Cavalleria絲巾印花，擷取馬韁繩圖案，筆觸細膩優雅，搭配墨水藍、錫器灰與磚紅色的錶帶，與錶盤呼應連成一氣，也照例均有單圈與雙圈兩種設計能選擇。

▲Della Cavalleria絲巾印花雙圈錶帶款式，小牛皮錶帶15,900元、整組45,900元。

第5代Apple Watch Hermès系列從9月10日起，在apple.com與hermes.com網站開放訂購，日本、新加坡、中國、法國等部分國家於9月20日起在門市販售，但台灣不在首波名單內，上市時間還未定。

▲ Della Cavalleria絲巾印花單圈錶帶款式，小牛皮錶帶10,900元、整組40,900元。

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