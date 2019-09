影／空投36公噸炸彈！美軍地毯式轟炸IS據點　火球蕈狀雲狂冒

▲「堅定決心」行動指揮部發言人柯金斯上校(Col. Myles B. Caggins III)透過官方推特公布影片。(圖/翻攝自推特@OIRSpox)

記者詹雅婷/綜合報導

美軍10日空襲伊斯蘭國(IS)成員出沒的伊拉克卡努島,投下36公噸炸彈執行「大規模地毯式轟炸」,可見島上不斷出現爆炸火球,一朵朵蕈狀雲瞬間冒出。這場行動由美軍為首的聯軍所發動,根據官方說法,旨在干擾IS利用濃密植被藏身,避免該地成為敵軍的據點。

綜合美聯社、ABC等外媒報導,美軍出動多架F-15與F-35戰機執行轟炸任務,而伊拉克反恐部隊則在遠處觀察狀況。根據聯軍的說法,伊拉克第2特別部隊目前仍在當地進行地面殲滅清剿任務,打擊IS殘存勢力,阻斷恐怖分子從敘利亞等地沙漠潛入伊拉克北部城市摩蘇爾(Mosul)、基爾庫克(Kirkuk)的樞紐管道。

據瞭解,儘管IS已失去盤踞在伊拉克、敘利亞的哈里發國(Caliphate),但數千名組織戰士仍潛藏在沙漠或洞穴之中,醞釀勢力,甚至混入伊拉克當地城鎮。

駐巴格達的美軍指揮官透露,IS目前正在重整勢力計劃捲土重來,動員戰士、大量人力混入安置中心或難民營,「他們正在試著建立後勤補給,已經開始採取行動。」

▼轟炸地點位在伊拉克薩拉赫丁省的卡努島(Qanus Island)。

VIDEO: Here’s what it looks like when @USAFCENT #F15 and #F35 jets drop 36,000 Kg of bombs on a Daesh infested island. هكذا تبدوا الجزيرة الموبوءة بداعش بعد أن أسقطت عليها الطائرات المقاتلة #أف-15 و #أف-35 36,000 كغم من الذخيرة pic.twitter.com/2v6FAEL9Rn