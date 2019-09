推翻裁決！蘇格蘭法院：英首相強生暫停議會違法

▲英國首相強生(Boris Johnson)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

英國愛丁堡蘇格蘭最高民事法院11日宣布,首相強生(Boris Johnson)要求暫停議會至10月14日的行為實屬違法。此一裁決並不會對目前已進入休會的議會產生立即影響,更多裁決內容將於13日對外公開。

綜合BBC、衛報報導,最高法院3名法官一致認為,強生向英國女王伊利莎白二世(Queen Elizabeth II)建議下令國會休會5周的行為,背後動機出自於「妨礙議會的不當目的」。據了解,最高院將釋出一道命令,宣布強生給女王的建議及隨之而來的休會有違法律,因此是無效的。

對此,英國政府發言人表示相當遺憾,將會上訴至英國最高法院。目前這項裁決並不會對已進入休會的議會產生立即影響,更多裁決細節將於13日對外公開。

只不過,蘇格蘭最高法院的這項裁決是推翻先前的判決。本月4日,蘇格蘭最高院法官曾提到,法院無權干涉強生暫停議會的決定,相關政治問題應該回歸國會、選民來判斷。

The full Court of Session judgement shows that the PMs reasons for asking the Queen to prorogue were not the real reasons and all the evidence shows it’s was to close down parliament to force a no deal. pic.twitter.com/ULyrzzrkMX