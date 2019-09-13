昆凌替老公擦保養品維持愛火　加碼女神難搞乾燥肌保養秘訣

時而性感時而可愛的昆凌接下DHC純橄情系列代言人，出席DHC在台20週年上市活動，高腰俐落褲裝，帥翻全場，臉上散發鑽石般的光彩，懂得生活懂得保養的她，和大家分享她的美麗秘密，竟然還爆出和老公杰倫互擦保養品的小情趣，太閃了啦！

此外，漫威系列電影《復仇者聯盟4終局之戰》上映，更爆出昆凌成為未來黑寡婦系列電影的選角，可見昆凌持續努力在好萊塢電影界深耕，先前周杰倫曾赴加拿大陪昆凌拍戲，當時巨石強森還曬出合照PO文：「很榮幸能和這位女士合作，實在等不及讓世界看到她在電影裡的表現了！」





平時忙碌的她，除了拍戲，也有自創服飾品牌，臉上始終保持開朗笑容和炙熱眼神，成為時下很多女孩的模範代表。





被問到平時工作的忙碌，肌膚怎麼還是澎潤，還是充滿光澤，昆凌大方分享，其實本身是一個乾燥肌膚，很難照顧非常不穩定，只要天氣一變，就容易泛紅，甚至是敏感，冬天天氣乾冷時，還會脫皮呢，後來在她用了DHC純橄情鑽石精華後，肌膚狀況明顯改善很多，上妝前使用也讓妝更加服貼。



DHC純橄情鑽石精華

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這罐鑽石精華質地很特殊，從外觀上可以看到一顆一顆的橄欖精華油，完美融合在精華液中，質地清爽好吸收不黏膩，在肌膚表層形成天然皮脂，有效預防乾燥及紫外線對肌膚的傷害。其中富含大量維他命E，可以幫助肌膚抗氧化、以及促進新陳代謝，還可以幫助後續保養品吸收，也常常當作導入型精華液來使用。



維持愛火的小祕訣

昆凌和杰倫平時在社群上不太放閃，倒是在節日時會好好的慶祝，像是生日聖誕節，送上為對方準備的大大驚喜，在活動上她透露，最喜歡和杰倫一起保養：「每天為彼此保留一段一起保養的時間，是我們讓愛情保鮮的小秘密」，還會幫杰倫擦保養品，光想到這個畫面，就甜滋滋的，閃到不行啊！



身材曲線超級美

即使當了媽媽，昆凌的身材維持得根本就是少女，還有人魚線！可以在她的社群上看到，她常常分享自己的運動成果，加強自己的核心訓練，搭配飲食。為了維持健康美麗的肌膚，除了從外在的保養開始做起，昆凌更認為美容是很由內而外的一件事，當然也要內外兼顧，「在吃東西時我自己會選擇膠原蛋白比較豐富的食物，用食補的方式補充自己慢慢流失的這部分。」

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／DHC，IG@昆凌

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