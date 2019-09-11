韓妞公開「急救瘦身法」2天就瘦2公斤！居家密集訓練超虐但超速效　

韓妞緊急瘦身法公開，2天瘦2公斤的居家密集運動訓練，超燃脂、甩肉、快速看到減肥效果！讓你能快速應付各種重要場合，穿進人人稱羨的性感戰袍～

瘦身運動1：爬樓梯暖身

在運動前做好「動態暖身」，可以降低肌肉的僵硬情況和受傷風險。而爬樓梯是簡單、很棒的動態暖身唷！

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▲（圖／翻攝自hercampus.com）

瘦身運動2：抬腿

次數：30次

仰躺並將兩腳併攏，朝向天空抬起，當雙腳與地面呈90度後放下。上下來回做30次。

▲（圖／翻攝自simpleorganicmedicine.com）

瘦身運動3：交叉捲腹



次數：30次

透過腹部核心肌群出力，來做交叉捲腹，每一次都扭轉都將手軸輕碰對腳的膝蓋，如此我們可以鍛鍊「腹外斜肌」，練出馬甲線。

瘦身運動4：棒式

時間：50秒

棒式是鍛鍊核心肌群很棒的動作，在撐起身體的過程中，腹部、臀部到腿部的肌肉都必須出力，也非常建議女孩平常在家無聊時能做做棒式，簡單又鍛鍊全身的大肌群。

瘦身運動5：拱身棒式

次數：20次

延續棒式動作，我們想像有人拉提我們臀部，讓身體呈橋拱型後，再放下並重複。

瘦身運動6：卷腹屈伸

次數：20次

雙手手掌自然貼地放身後，並透過腹部核心出力，將爽腿併攏往胸前貼進。特別注意是，在做這動作時，伸直的雙腳不能貼地，要懸在空中唷～

瘦身運動7：反向棒式

時間：30秒

棒式的進階變化版「反向棒式」，可以活化僵硬的肩關節，對於長時間久坐、打電腦的OL來說，是很好的舒展運動。運動時，雙手打直撐起軀幹，雙腳與背部皆呈水平。保持約30秒後休息。

瘦身運動8：反向棒式抬腿

次數：10次

延續「反向棒式」動作，這回加入抬腿，讓膝蓋盡可能地貼近胸膛，雙腳來回重複10次。

瘦身運動9：登山者式

次數：50次

預備動作手與肩同寬，手腕落在肩膀正下方，並讓頭、胸與臀部連成一直線。接著交替抬膝，速度可以逐漸加快，總共做50次休息。

瘦身運動10：撐地開合跳

次數：30次

與上個動作相同的預備姿勢，但腿部改為開合跳。這個動作做完後瞬間噴汗啊！它遠比一般開合跳燃脂，還可以有效、快速瘦去肚子上的游泳圈～

瘦身運動11：膝蓋踢

次數：左右各10次

一樣的棒式撐地，腿部則收成直角，並將膝蓋來回往胸前帶動。這個動作能訓練腹部與臀型，左右各做10次後休息。

瘦身運動12：跪姿側伸展

次數：左右各10次

預備動作高跪姿，並將雙手自然抱頭。先將身體向右側彎曲，待左側身體拉緊呈水平時，即回到中間預備動作。左右兩邊各做10次拉展。

瘦身運動13：深蹲抬腿

次數：左右各20次

在每一次的深蹲中，加入水平抬腿動作。動作不用快，但是身體要保持穩定，不要前後搖晃唷！

▲（圖／翻攝自小紅書＠GENIE）

瘦身運動14：扭身抬腿



次數：左右各20次

雙手抱頭後，利用腹部核心出力扭轉腰部，同時將手軸輕點對腳的膝蓋。透過這個動作我們能鍛鍊腹部肌群，速速虐出小蠻腰～

▲（圖／翻攝自workoutlabs.com）

瘦身運動15：側身棒式臀點地

次數：左右各15次，共2組

這個動作是棒式的進階版，預備動作為右肘撐地的棒式。接著用腹部的力量將臀部抬至最高點後，用左手帶動身軀向右扭身、旋轉。

▲（圖／翻攝自pinterest）

瘦身運動16：彈力帶深蹲



次數：每次蹲10秒，共10次

透過彈力帶，我們可以簡單、有效果地增加深蹲的負重，並讓每次的「蹲」臀部感受度更高，來加速練出蜜桃臀～

▲（圖／翻攝自小紅書＠Tida大王）

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文／美人圈 圖／翻攝自youtube＠알로하써니AlohaSunny

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