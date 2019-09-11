星．上妝／子瑜染金髮PK Lisa　網友讚：美到激似真人洋娃娃

▲子瑜先前的漸層髮色也掀起討論，有顏值就是任性。（圖／翻攝自IG/twicetagram，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

南韓女團變化髮色其實不是新鮮事，但這次TWICE子瑜倒是第一次換上金髮，讓人好驚豔。她曾不只一次分享公司對她髮型有很大意見，包括先前想剪個瀏海也需要評估。這會大動作變身，官方IG才PO上照片，粉絲們就大讚也太像洋娃娃！

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▲子瑜染成金髮後，膚色也亮了一號。

IG上曝光的照片中，子瑜穿著白上衣又戴上漁夫帽，即便只是露出半張臉，也不減好氣色。一向以健康膚色示人的她，染了金髮後，膚色竟也跟著變亮了。

仔細研究她的妝容，為了金髮也一併把眉色染淺，眼妝也以輕柔的珊瑚色化成小煙燻，描繪上下眼線讓眼睛看起來有神，當然把睫毛刷得又長又翹也是必須。為了搭配眼妝，子瑜也塗上水光閃閃的珊瑚美唇，這個顏色不挑膚色，更能顯白。整體來說，當妝容沒想法時，眼唇選擇同色調就不會出錯。

▲漸層紫色、綠色髮色也難不倒她。

子瑜這次的洋娃娃金髮，獲得粉絲們一致好評，搭配她原先大眼挺鼻，不少人誇她和BLACKPINK的Lisa一樣，完全撐得起人間芭比的稱號呢！從黑髮、棕髮、紫髮到金髮，只要顏值高，沒有一色可以難倒子瑜呢！

▲健康膚色的子瑜，先前多半都染橘咖啡色為主。

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