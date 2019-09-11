拍照必有喀擦聲！日版iPhone「靜音算違法偷拍」　不外掛破解設定曝光

▲蘋果發布新款iPhone。（圖／翻攝蘋果發表會YouTube直播）

記者林瑩真／編譯

蘋果（Apple）11日發表3款旗艦手機iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max，尤其日版iPhone更划算，買免稅版iPhone 11 Pro MAX 512GB直接省下5577元。不過日版iPhone有個缺點，就是拍照必有快門聲，主要用來防止偷拍。

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由於日本偷拍、霸凌，甚至商業間諜等問題嚴重，為了保護個人隱私，日本通訊業界有個各家都心知肚明的潛規則，即使手機切換到靜音模式也「無法關閉快門聲」。相關規範一直沿用至今，蘋果手機向來尊重各國法律、習慣，因此進駐日本時，接受了日版iPhone拍照必有快門聲的設定。

根據日本《防止擾民條例》（迷惑防止条例，適用於痴漢、偷拍、偷看、跟蹤等行為），在公共場合中故意、刻意使用無快門聲的拍照APP都算違反條例，只是日本現行法律中，並未禁止業者開發相關APP，或阻止民眾下載使用，若非現行犯，很難逮捕偷拍人士。

▲為防止偷拍，日版iPhone拍照必有快門聲。（示意圖／取自Pakutaso）

雖然許多手機用戶認為有快門聲相當困擾，不過相關規定已實施多年，幾乎讓日本民眾已經習慣，並相信有快門聲就能防偷拍。因此日本電信業者若沒有收到大量的用戶抗議，不太有機會改變類似規範。

若已購買日版iPhone卻很希望拍照靜音，許多人會選擇下載無聲拍照APP或是外掛修改程式，但網路曾有教學，只要將系統升級至iOS10，從設置→通用→輔助功能中，打開AssistiveTouch，並將自定義按鈕設為靜音，之後就能通過點擊AssistiveTouch靜音，不過一旦調節過音量，就需要重新點擊AssistiveTouch按鈕。