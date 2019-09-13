蔣欣短髮仙氣爆棚！2019最夯的5款「精靈系短髮」範本　好整理又能遮肉臉

蔣欣近期換上短髮，復古又時髦，瞬間引爆網友討論度！2019流行短髮髮型可少不了空靈又仙氣的「精靈系短髮」，這回為大家整理5款能瘦小臉、凸顯五官精緻的神仙短髮範本推薦，讓我們抓著夏天尾巴，換上撩人短髮搶攻大家眼球吧！

精靈系短髮1：復古短髮

蔣欣近期短髮照，造成網友們超熱烈討論！耳下短髮搭配上氧氣瀏海，溫柔中不失氣場，還有一點復古韻味呢！

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精靈系短髮2：泰迪捲短髮

淺栗子髮色搭配上泰迪捲短髮，極度可愛！不論有沒有搭配瀏海，整個人都會充滿軟萌氛圍，讓人好想抱緊處理！

精靈系短髮3：C字彎短髮

透明感的泰奶髮色，跟C字彎短髮簡直絕配！這款髮型不但給人空靈、仙氣感覺，還能突顯五官精緻度跟修飾長型臉，非常推薦給想縮短臉部比例，創造巴掌小臉女孩選擇。

精靈系短髮4：俐落直短髮

相反地，俐落的短直髮可以讓圓臉女孩的兩頰肉肉被修飾，同時臉型延伸、凸顯五官精緻度，給人神秘感、有個性的感覺。

精靈系短髮5：隨性短髮

不過，還是最愛大表姐的隨性短髮！劉雯的短髮帶點微翹與彎度，給人自然、陽光的感覺，最棒的是幾乎不用額外花時間整理，只需要注意讓髮型髮絲保有光澤感，亂亂翹也超時髦！

文／美人圈 圖／微博＠蔣欣、＠刘雯、IG@jooyeonking、@taeri__taeri、@jungminil

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