不只撞衫還撞光頭！　他婚禮驚見「雙胞胎兄弟」忍不住尷尬爆笑

▲ 原po看見陌生男子後，自己也忍不住尷尬爆笑。（圖／翻攝自推特／The Badung）

實習記者許祐誠／綜合報導

婚禮上如果撞衫肯定很想死，但馬來西亞一名男網友參加婚禮時，不只衣褲撞衫一名陌生男子，甚至連外型都超爆像，活像是自己失散多年的「雙胞胎兄弟」，也讓他感到相當不可思議，最後連自己也忍不住爆笑，化解現場尷尬的氣氛。

推特帳戶The Badung的原po於8日發文表示，「當你參加婚禮時，找到一位複製人。」並於文末打上一連串的「haha」和哭臉的表情符號，似乎在表達自己當天的尷尬，文末附上當天朋友幫忙紀錄的影片。

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從影片中可以看到，當時原po正在和朋友們一起排隊等待和新人們合照，前方突然出現一名同樣身穿紅衣搭配牛仔褲，還戴著黑框眼鏡的男子，對方不僅身材壯碩，同樣也是光頭，和原po的相似度高達99％，簡直是他的雙胞胎兄弟。

▼ 不只原po感到尷尬，連台上的橘衣小男孩也看起來很納悶。（圖／翻攝自推特／The Badung）

目睹這神奇的一幕後，原po旁邊的友人全笑得合不攏嘴，也讓原po頻頻尷尬地回頭，最後甚至忍不住笑意，直接在鏡頭前爆笑一波，化解現場的尷尬氣氛。

許多網友看到影片後，也紛紛驚呼2人真的像極了，如果不說還以為真的是雙胎胞，「他們一定很開心終於見到彼此了」、「怎麼可以全身上下都撞衫」、「時間旅行？可能是來自未來的你」、「新人可能會很納悶，你怎麼連續拍2次」、「根本是照鏡子」，此外，有網友也注意到原po「雙胞胎兄弟」旁邊的橘衣男孩，一臉「看起來很困惑」。

Bila kau pergi wedding dan terjumpa clone haahahahahahhaahpic.twitter.com/yro5ofPpaQ