風.LUXURY／古典德國錶LANG & HEYNE價格好、工漂亮　藏家甘願等

▲LANG & HEYNE方形錶George18k玫瑰金款，1,192,000元（未稅）。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣鐘錶收藏家眼光精準，近年來鎖定手工製作、別具特色的獨立製錶品牌，發源自德國德勒斯登的LANG & HEYNE即是焦點品牌之一，擁有古典外貌、高級懷錶的機芯結構，且錶款命名則來自德勒斯登過去統治者，一切看似老靈魂的元素，其實是2001年創立的年輕品牌。

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▲首席製錶師Jens Schneider是LANG & HEYNE靈魂人物。

因東西德分裂，東德將製錶產業整合，因此德國製錶史沒有如瑞士錶界擁有許多百年歷史老牌，直至兩德統一才振興鐘錶業。立足於薩克森王國首都德勒斯登的LANG & HEYNE，決定向Wettin王朝壁畫中的君主們致敬，腕錶均以歷代居主命名，品牌第一只方形錶George便是以16世紀統治者「美髯公」喬治公爵為名。

▲George腕錶搭載的LANG&HEYNE VIII手上鍊機芯。

從Georg腕錶可領略LANG & HEYNE招牌設計，包括讓錶殼與錶帶更牢靠的三錶耳、大明火搪瓷珐瑯面盤、洋蔥錶冠與護肩，其裝載的LANG&HEYNE VIII手上鍊機芯更受收藏家激賞，雙金橋板刷上銀粉是每款機芯的「標配」，精緻的手工打磨則被視為高級錶的象徵，內部零件九成以上都是自製，鬍鬚型實心黃金馬仔、雙層游絲、擺輪軸心以鑽石作為軸承等，都是品牌機芯的經典特色。

▲風格古典的Friedrich August I腕錶，錶背顯露機芯精緻做工，996,000元（未稅）。

年產量約60只腕錶的LANG & HEYNE，除了典雅的三針錶款受好評，旗下同時推出陀飛輪、Albert單按把計時碼錶等複雜功能錶款，從下訂到交貨至少要等待4個月至1年，對於藏家而言，價格好、工漂亮，值得等。

▲具經緯季節顯示、月相、年曆、晝夜顯示的Moritz腕錶（左）1,930,000元（未稅），Albert單按把計時碼錶2,600,000元（未稅）。