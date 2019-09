波頓下台才90分鐘…川普願見伊朗總統　美財長：施壓力道不變

▲ 蓬佩奧提到,波頓去職一事,他並不感到意外。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國鷹派白宮國安顧問波頓「被請辭」的消息震撼美國政壇。就在川普宣布開除波頓的90分鐘後,美國財政部長梅努欽表示,川普願意在沒有前提的情況下與伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)會面,但也強調針對德黑蘭當局的最高級別施壓政策並不會有所改變。

綜合美聯社、NBC等美媒報導,身為白宮知名鷹派人物的波頓(John Bolton)與川普之間存在許多分歧,包括伊朗、阿富汗、北韓等政策都曾是2人爭論的重點議題。儘管波頓下台是主動請辭或被開除,2人的說法不一致,但外界如今也開始猜測,這是否意味著美國對伊朗的強硬立場會有所改變。

請繼續往下閱讀...

▲ 外媒指出,波頓與川普在政策方面有許多歧見,其中對伊朗的政策也是一大關鍵。(圖/路透)

就在川普宣布開除波頓的90分鐘之後,梅努欽與國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)就召開記者會,宣布川普現在同意在不設有預測條件的情況下,與伊朗總統羅哈尼會面,而蓬佩奧也證實,川普有可能會在聯合國大會場邊與羅哈尼會面。

「總統已經清楚說了,願意在沒有先決條件的情況下(與羅哈尼)會面,但政府對伊朗最高級別的施壓做法會持續實施」,梅努欽在記者會上提到,他、蓬佩奧與川普在伊朗政策方面抱持相同看法,也就是美國針對伊朗的制裁政策遠比其他國家都還要多,且這些制裁絕對有效。

只不過,談及波頓去職一事,伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)顧問艾希納(Hesameddin Ashena)發推文提到,波頓被白宮邊緣化並不是個意外,且與伊朗有關,因為這是華府針對德黑蘭政府強力施壓政策失敗的強烈象徵。

►快訊/開除國安顧問波頓! 川普:我極度不同意他的很多見解

Perhaps the most substantive comments on #JohnBolton’s departure from #Iran thus far have come from Rouhani advisor Hesameddin Ashena, who calls the firing a “decisive sign of the failure of the US maximum pressure strategy”. https://t.co/chVqINkCbc