波頓下台才90分鐘…川普願見伊朗總統　美財長：施壓力道不變

▲ 蓬佩奧提到，波頓去職一事，他並不感到意外。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國鷹派白宮國安顧問波頓「被請辭」的消息震撼美國政壇。就在川普宣布開除波頓的90分鐘後，美國財政部長梅努欽表示，川普願意在沒有前提的情況下與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）會面，但也強調針對德黑蘭當局的最高級別施壓政策並不會有所改變。

綜合美聯社、NBC等美媒報導，身為白宮知名鷹派人物的波頓（John Bolton）與川普之間存在許多分歧，包括伊朗、阿富汗、北韓等政策都曾是2人爭論的重點議題。儘管波頓下台是主動請辭或被開除，2人的說法不一致，但外界如今也開始猜測，這是否意味著美國對伊朗的強硬立場會有所改變。

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▲ 外媒指出，波頓與川普在政策方面有許多歧見，其中對伊朗的政策也是一大關鍵。（圖／路透）

就在川普宣布開除波頓的90分鐘之後，梅努欽與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就召開記者會，宣布川普現在同意在不設有預測條件的情況下，與伊朗總統羅哈尼會面，而蓬佩奧也證實，川普有可能會在聯合國大會場邊與羅哈尼會面。

「總統已經清楚說了，願意在沒有先決條件的情況下（與羅哈尼）會面，但政府對伊朗最高級別的施壓做法會持續實施」，梅努欽在記者會上提到，他、蓬佩奧與川普在伊朗政策方面抱持相同看法，也就是美國針對伊朗的制裁政策遠比其他國家都還要多，且這些制裁絕對有效。

只不過，談及波頓去職一事，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）顧問艾希納（Hesameddin Ashena）發推文提到，波頓被白宮邊緣化並不是個意外，且與伊朗有關，因為這是華府針對德黑蘭政府強力施壓政策失敗的強烈象徵。

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Perhaps the most substantive comments on #JohnBolton’s departure from #Iran thus far have come from Rouhani advisor Hesameddin Ashena, who calls the firing a “decisive sign of the failure of the US maximum pressure strategy”. https://t.co/chVqINkCbc