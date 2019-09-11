東京奪「全球最安全城市」榜首！台北排名22　香港因反送中下滑至20名

▲台北以82.5分得到全球最安全都市22名，而中國大陸最安全城市則是北京，排名31。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

經濟學人（The Economist）近日公布2019年「全球安全城市指數」，從治安狀況、基礎建設、個人安全等方面進行評估，為全球60個都市排名，由東京奪下最安全城市寶座，在100分中獲得92分好成績，其次是新加坡，第三名則是大阪，台灣則排名22位。

據CNN報導，近年來人們對城市安全的理解有變化，恐怖主義及氣候暖化問題日益受到關注，該指數現在更考量到一個城市面對自然災害或人為災難後，呈現的自癒能力，城市可用的緊急服務、交通建設、災害風險評估及網路安全準備等57個指標，都被列入評估項目。

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東京在數據安全部分名列前茅，但新加坡則在基礎建設及個人安全部分獲得更高分，總得分91.5，穩居第二，第三名的大阪則獲得90.9分，不過這兩個城市在2015年及2017的指數上也穩居前段班。

▲最安全都市由東京高分奪冠。（圖／達志影像／美聯社）



報告指出，目前共有56%都市人口，預估在2050年時，因鄉村人口移入都市，該數值將攀升至68%，這類情況主要在開發中國家發生，大量人口變遷也將帶來風險。

第4至第6名則依序為荷蘭的阿姆斯特丹、澳洲的雪梨、加拿大的多倫多，分別成為歐洲、澳洲及美洲最安全的都市，美國唯一進入前10的城市是排名第7的華盛頓特區，台灣台北則以82.5分獲得22名。

報告指出，儘管開發中國家的城市排名在前的不多，但城市並不一定要富裕才有安全。而在名單中，最不安全城市前5名依序為奈及利亞的拉哥斯、委內瑞拉的加拉加斯、緬甸的仰光、巴基斯坦的喀拉蚩及孟加拉的達卡。

報告編輯Naka Kondo表示，這項研究強調不同面向的安全度是如何交織，建構起我們城市的安全。

2017年排名第9的香港則在今年下滑到第20名，在過去幾個月以來，因為反送中運動的影響，導致遊客人數減少。

2019年全球最安全都市前十：

1.日本東京

2.新加坡

3.日本大阪

4.荷蘭阿姆斯特丹

5.澳洲雪梨

6.加拿大多倫多

7.華盛頓特區，美國

8.丹麥哥本哈根

9.韓國首爾

10.澳洲墨爾本

▼南韓首爾。（圖／記者羅翊宬攝）



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