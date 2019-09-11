川普支持度停滯不前！60％選民反對連任　對白宮信任度僅剩9%

▲美國總統川普支持度拉警報。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普對於2020年競選連任似乎擁有十足把握，但最新出爐的2份民調可不這麼想。有60%的美國選民認為，川普不應該繼續連任；而在經濟問題處理的支持率更跌破50%，連帶影響民眾對白宮的信任度，只有9%的人完全相信政府所提供的訊息。其中一份民調更指出，60%受訪者擔心中美貿易戰恐令物價飆升，甚至在2020年出現經濟衰退。

CNN公布最新民調指出，有60%的選民覺得川普不應該連任，尤其在兌現重要競選承諾方面，有51%的人認為他做得不夠好。另外在處理經濟問題上，他的支持度首次跌破50%，僅剩46%。更慘的是，與今年初的數字相比，有45％的成年人覺得川普讓美國「變的更糟」，連帶對於白宮的信任度也持續下滑，只有9%的人完全相信政府提供的消息。

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另一份由華盛頓郵報與美國廣播公司（ABC）的民調顯示，支持川普經濟政策的人僅剩46%，有60%的受訪者擔心中美貿易戰會讓物價飆漲；對於美國整體經濟的滿意度，更從去年秋天的65%跌至56%，其中60%的人認為，2020年美國可能會出現經濟大衰退。

總結而言，這兩項民意調查顯示，在川普執政期間，似乎沒有改善選民對他的負面印象，尤其民主、共和兩黨分化越來越嚴重，川普在個別議題處理的支持度也停滯不前。加上政府對槍枝、貿易政策的態度反覆，導致選民對白宮的信任度也逐漸惡化。