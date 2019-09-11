美前間諜身分曝！曾任職普丁辦公室　俄發言人：官階很低

▲媒體指前間諜曾任職普丁辦公室。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

CNN獨家踢爆，美國在2017年撤走一名在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）身邊的高級間諜，原因是怕總統川普（Donald Trump）「頻頻洩密」，會增加間諜的人身安全風險。而俄媒指出，該名間諜是曾在總統辦公室官員斯莫連科夫；克里姆林宮發言人10日則回應，確實有這名官員，但其位階不高，無法直接取得普丁的機密訊息，「美國媒體的臆測就像是一部低俗小說。」

多名美國白宮官員向CNN表示，因為擔心川普「多次且錯誤地」洩露機密情報，所以2017年撤走了在普丁身邊多年的高階間諜，可以取得普丁辦公桌上的文件照片。俄羅斯《工商日報》（Kommersant）指出，該名間諜就是曾在總統辦公室對外政策部門任職的斯莫連科夫（Oleg Smolenkov），現年50歲的他在2000年間，曾在俄羅斯駐華盛頓大使館擔任秘書。

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克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）10日證實，確實有這名官員存在，但斯莫連科夫職位不高，無法直接與普丁接觸，並拿到機密訊息，且他早在2016年至2017年間就被免職。培斯科夫說，「關於美國媒體對間諜的種種猜測，就像是一部低俗小說一樣。」並強調，俄羅斯現在的情報與反情報運作良好。

多數美國媒體並沒有在報導中揭露間諜名稱，但美國國家廣播公司（NBC）指出，斯莫連科夫現在以本名繼續在華盛頓生活，記者也實地到他的住家按門鈴，結果不到5分鐘，一輛休旅車疾駛而來，兩名男子走下車表明是屋主的朋友，詢問記者來此有何目的。前國家安全官員則認為，這兩名男子應是負責保護前間諜安全的政府特工。

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