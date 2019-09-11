女兒生日當天妻子「全身咬痕」慘死客廳　丈夫開門崩潰

▲瑞納在家中遭遇攻擊，警方推測應該是遭飼養的犬隻咬死。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

美國紐約州城鎮普萊森特瓦利（Pleasant Valley）67歲婦人瑞納7日被發現倒臥家中，身上還有多處咬痕，送醫急救後仍宣告不治。紐約警方證實，瑞納身上的傷口痕跡與她所飼養的兩隻獵犬咬痕吻合，初步推測應該是遭狗咬死，只是為何會發生這樣的憾事，仍有待進一步調查釐清。

根據《紐約郵報》報導，事發當天剛好是瑞納（Arlene Renna）大女兒的31歲生日，當時她獨自一人與兩隻浣熊獵犬（Coonhound）在家，等到下午4時許丈夫喬（Joe Renna）返家時，她已經失去意識倒臥在客廳地板，而且全身上下都是傷口。

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▲事發當天是瑞納大女兒的生日。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關）

喬嚇了一跳立即打電話報警、叫救護車，無奈醫護人員到場時瑞納已經沒有呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。紐約警方9日出面說明此案，經過勘驗發現瑞納身上的傷口與家中飼養的獵犬咬痕吻合，推測應該是遭到犬隻攻擊，目前已經將牠們帶走隔離，只是這個品種的狗性格溫和，加上當時只有死者一人在家，究竟為何會發生這樣的事，仍有待進一步調查釐清。

而瑞納的女兒聽聞此事，難過地在臉書PO文表示，這一切就像是一場惡夢，母親生前致力於公益、幼兒教育，沒有想到竟然會以這樣的方式離開人世，「母親在我心中是最善良、溫柔的女人，這世上沒有比她更好的母親」、「她會永遠活在我們心中，我們也會以她為榜樣，學習成為更好、對社會更有貢獻的人」。

Arlene Renna, what could have happened? She had coonhounds that are both now at Dutchess SPCA. https://t.co/pobRA3wjxa