她沉迷美景...下秒腳滑墜「15公尺溪谷」險被抓交替！驚悚畫面曝

▲芙莉森墜落溪谷。(圖/翻攝自IG/heatherfriesen_3)

記者錢玉紘/綜合報導

美國女沙灘排球選手芙莉森(Heather Friesen)日前到夏威夷登山,經過一個溪谷時,想往前多看一眼,沒想到不慎滑倒,直接墜落約15公尺高的溪谷,而她當時戴在頭上的GoPro錄下這個瞬間,驚悚影片也曝光。芙莉森事後得知,過去曾有人在那個地點墜谷死亡,很慶幸自己沒被「抓交替」。



英國《太陽報》報導,芙莉森在2016年時前往夏威夷,參加夏威夷大學的沙灘排球球季,比賽開始前,她與朋友一同到「Ka'au Crater」健行區登山,這個地方以壯闊的瀑布景觀聞名,當她們經過第一個時,芙莉森因為好奇,便走向石頭邊看著美麗的溪谷風景,還感嘆了一聲「WOW」。

沒想到下秒,因為石頭濕滑,她一個沒踩穩直接滑倒,沿著石頭峭壁一路滑到底下的溪流中,速度非常快,高度大約有15公尺,影片中也可以聽到她的尖叫聲,以及在水中掙扎的聲音,幸好最後好不容易爬上岸。事後她直升機被送往醫院,肺部塌陷,也斷了幾根肋骨,幸好幾周後平安復原,且可以繼續打球。

▲芙莉森事後平安復原,且可以繼續打球。

芙莉森日前在廣播節目上分享這段回憶,當時因為影子擋住,她沒注意到石頭上有水,當她滑下去的時候,想要找石頭或樹枝抓住,但因為太滑,速度又太快而失敗,「說起來很老派,但我當時感覺時間變好慢,我想到我的家人和男友會很擔心,又想到是否不能再打排球了」。掉到水中的那一刻,她告訴自己「你不應該跳下來死在這裡的」,於是奮力掙扎爬出來。

芙莉森提到,當時她的朋友全嚇壞了,還以為她會死掉,「但我內心深知我可以熬過去,在直升機上被送往醫院的那一段路程,是我此生感到最平靜的時刻」。現在這段驚悚的GoPro影片也曝光,芙莉森表示,事後她搜尋了一下,發現有其他人死在她墜落的地點,因此更加感激上帝讓她活下來。

