吵架吵不完！最愛翻舊帳的4個星座　處女記憶力超好

編輯／Molly 圖／翻攝pexels、unsplash

不論關係為何，人與人的相處間，總是會碰到意見不合、不愉快的時候，冷戰、爭論吵架，這些都不可怕，最可怕的是「翻舊帳」。一吵架，就把八百年前的事一件一件從頭翻出來，讓人覺得沒完沒了，偏偏以下這幾個星座吵架時就很愛翻舊帳，要跟他們吵架前，真的要做好心理準備啊！

雙子座



雙子座平時說話幽默風趣，社交能力滿分，朋友滿天下，但如果跟他們發生不愉快或吵架了，千萬別主動提到以前的事。能言善道又反應靈敏的雙子座，什麼芝麻綠豆大小的事都會拿出來說，可能連你自己都忘了有說過的話，他們也能翻出來吵，絕對會把你嗆得一句話都說不出來。

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巨蟹座



內心很敏感的巨蟹座，容易沒安全感，多愁善感，所以也容易讓人覺得常沒由來的發脾氣，而且生氣的點都是很久以前的事。念舊的天性是優點也是缺點，讓巨蟹重情義，但同時也容易沈溺於往事，因此他們吵架時總會習慣把過去的事情全都拿出來再說一遍，而且會說得好像很有道理。有趣的是，這種翻舊帳行為，巨蟹男比巨蟹女更為常見。

處女座



注重細節、記憶力好的處女座，可說是天生的翻舊帳好手！他們的細心程度很可怕，你什麼時候做過什麼事，說了什麼話，他們都記得一清二楚。平時沒事或懶得計較的時候，就是默默記在心裡而已，但一旦惹怒他們，他們就會把你過去的罪狀一條一條列出來，一次算總帳，讓你無話可說。

射手座



平時對待朋友、週遭人都很仁慈大方的射手座，總是給人大大咧咧的印象，彷彿什麼事也不在意，也不會計較，但其實射手會把該記得的事情放在心裡，全記得牢牢的，等哪天他們脾氣爆發的時候，就會把一次所有新仇舊恨全都攤開來，尤其射手生氣時會變得非常頑固，他們才不管是多久前的事，對他們來說你做錯就是錯了。

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