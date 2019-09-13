秦嵐破尺度深V辣翻全場！轉頭白皙美背開到底　網驚：千年等一回

▲「富察皇后」秦嵐露美背和鎖骨線條，美翻大批網友。（圖／翻攝自微博秦嵐工作室）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星秦嵐因演出《延禧攻略》中溫柔可人的「富察皇后」而翻紅，即使現年已經38歲依舊散發女神魅力，深受粉絲們喜愛。工作滿檔的她，近日穿上氣質黑白色拼接禮服現身長沙活動現場，露出纖細鎖骨曲線，更罕見開深V直接電暈粉絲。

38歲的演員秦嵐，不論是《延禧攻略》中溫柔的「富察皇后」，或是戲外親民的個性，都令大家深深著迷，不過一向以保守衣著見客，連禮服都常常親自縫過才穿，絕對不多露任何一絲部位，然而此次出席活動可謂是大突破。

請繼續往下閱讀...

▲秦嵐演繹RASARIO黑白色禮服，好身材藏不住。（圖／翻攝自微博秦嵐工作室、品牌官網）

美出天際的她，8日亮相長沙活動，秦嵐在清淡的妝容上，特地畫上了大紅唇點綴，更顯氣場，最特別的就屬一頭乾淨的藕節馬尾，精巧展現秦嵐的氣質。

她穿著樸素淡雅的RASARIO黑白色禮服，獨特的拼接露背設計，將秦嵐白皙肌膚露得恰到好處，迷人鎖骨肩頸線條令人離不開眼，然而胸前更是罕見露出深V，仔細和原來禮服相比，終於沒有親自縫過領口，以原樣大方見客，受到網友好評。

▲秦嵐10日再以黑白禮服亮相，不對稱造型更顯氣質。（圖／翻攝自微博秦嵐工作室）

10日秦嵐出席北大講堂活動宣傳電影，同樣以黑白禮服現身，此次選擇了VALENTINO luna嵌花連衣裙，不對稱的剪裁，一邊露出纖細肩膀，另一邊則是宛如披風的典雅造型，彰顯她溫柔的個性，緊身的材質也將秦嵐前凸後翹的好身材完美展現，令在場所有粉絲驚呼，「秦嵐太美了」、「真的是仙女下凡」、「黑白色很適合她。」

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App