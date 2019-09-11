快訊／開除國安顧問波頓！　川普：我極度不同意他的很多見解

▲川普稱波頓已經在他的要求下遞交辭呈。（資料照／路透社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普在推特上表示，他已經開除了白宮國安顧問波頓（John Bolton），稱兩人在「許多議題上意見相左」。波頓是川普任內第三位國安顧問，川普表示，下周將會提名新一任國安顧問人選。

川普說，他和其他官員在許多議題上，皆「強烈不同意」波頓的見解。他說，「我昨天晚上告訴波頓，白宮已經不再需要他的效力。我極度不同意他的許多建議，政府其他官員也是，因此，我要求波頓遞上辭呈，他今天早上已經把辭職信交給我了。」

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川普寫道，「我感謝波頓的付出，我下周將會提名新任國安顧問人選」。另一方面，波頓則在推特上表示，是他前一晚主動向川普遞出辭呈，川普當時回答他：「我們明天再說」。

波頓被視為華府的鷹派人物，於去年取代麥馬斯特（H. R. McMaster）成為白宮國安顧問，川普任命他的部分原因在於，他主張對伊朗採取強硬態度，也支持川普退出伊朗核協議。不過，波頓近來在對北韓和阿富汗議題上，經常與川普意見相左

▼川普宣布開除國安顧問波頓。（圖／翻攝自推特）

