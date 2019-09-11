蘭蔻推出「史上最美」奶茶系小粉撲，中秋節只送不賣！

▲別出心裁的牛奶盒包裝超可愛。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

粉底怎麼塗最貼？有人靠雙手，更有大部分女生非粉撲、美妝蛋不用。由此可見底妝要服貼，上妝工具非常重要。蘭蔻為回饋消費者對零粉感超持久粉底喜愛，中秋節當天只要購入粉底，即贈2個小冰奶粉撲，只送不賣！

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▲粉撲是上妝好朋友，化妝師分享微濕粉撲能使粉底更貼妝。（圖／品牌提供）

零粉感超持久粉底自上市以來，網路討論度持續沸騰，成為口碑NO.1的持久型粉底。會那麼受歡迎除了持久度，「水潤零粉感」、「控油不暗沉」、「越晚妝越美」等優點，都被美妝版網友推爆。





▲房子形狀設計，左右兩塊尖角能完美處理臉部細節。（圖／記者曾怡嘉攝）

為回應廣大消費的支持喜愛，蘭蔻將於9/13(五)中秋節當天，推出史上最美、乾溼兩用的漸層奶茶色「小冰奶粉撲」，呼應粉底色選的三款絕美奶茶色粉撲，讓你搭配上妝，越晚妝越美，就是超持久！

▲一盒內有兩個小冰奶粉撲，顏色隨機贈送。（圖／記者曾怡嘉攝）

活動辦法：

9/13(五)起，只要於全台蘭蔻專櫃購買《零粉感超持久粉底》一瓶，即贈超可愛的小冰奶粉撲一盒 (內含兩顆奶茶色粉撲，恕不挑色)，數量有限，售完為止。

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