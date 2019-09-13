3星座出生註定是「女神」　總被貼心機女標籤的天蠍竟上榜！

編輯／Rose 圖／翻攝外星女生柴小七微博

身邊總有一些朋友桃花爆炸，異性緣極好，走在路上有路人頻頻回頭、去餐廳吃飯有服務生要電話，是人人眼中的「女神」，不乏追求者。說實話，有3大星座的女生，出生就註定是女神，先天後天塑造她成為直男眼中的女神。其中，常常被認為是「心機妹」的天蠍女，竟也登榜！最讓人意外。

【天秤女】

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天生有高度審美能力，後天塑造的好氣質，讓天秤座注定是個大眾眼中顏值超高的女神。擅於交際的手腕，還有輕鬆收買人心的實力，不只能讓異性一眼就墜入愛河，也能靠著自己的社交能力，輕鬆讓對方的家長喜歡自己，混入另一半的交友圈。

【雙魚女】

雙魚座天性浪漫，女孩子更是特別喜歡甜美風，外在甜美、內心也是暖女一枚，善解人意超體貼，能輕鬆讓男性撩落去。雙魚天生自帶軟萌妹子的魅力，還能激起異性的保護慾，造就從小就異性緣超好的結果。

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【天蠍女】

天蠍女雖然常給人心機妹的印象，但其實她們只是太聰明，由於性格屬於冷靜派，易給人「心機深沈」什麼都不說的感覺，實際上並非如此。不大鳴大放的性格，讓她們屬於「冰山美人」那一掛，激起異性想挑戰的心情，就像征服百岳一樣，也要征服天蠍女。且聰明如她們，越認識越覺得天蠍深藏不露，隨時有驚喜。