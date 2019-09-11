早秋香水拚顏值！精選3款「仙女系香氛」，一聞就著迷

▲甜美誘人香氣，結合女性化甜美外型，讓人不買都難！（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

時節進入早秋，各大品牌紛紛推出仙女系香氛，外型更是美不勝收。少了一點夏季的清爽果調，多了分大人成熟花香，更多的木質調輕柔環繞，細膩的芬芳值得讓人細細品味。

花漾伊人女性淡香水2019限量版 ，50ml， 3,200元。

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Salvatore Ferragamo以2019年春夏時裝系列的亞馬遜森林印花圖騰為靈感，推出最新花樣伊人女性淡香水2019限量版，令人驚豔的亞馬遜森林印花圖騰瓶身，讓人留下深刻印象。

以色彩鮮豔的香調開始，融合甜美水梨雪酪和多汁石榴，搭配櫻花在微風中搖曳，透明的茉莉花瓣迷人地照亮了現場，最後以淡雅白麝香和濃郁檀香留下的清柔氣息環繞。

紫裙淡香精，30ml，1,700元、90ml，3,200元。

瓶頸上讓人無法忽視的大蝴蝶結是法國女孩的代表性標誌，以木質花香調的全新香氛，網路上更被韓妞稱為哈妮香水。羅莎小姐紫裙淡香精，宛如一件上等的晚宴服，完美襯托出她美好的曲線。

以辛香前調為開場，中調是柔美的橙花與山谷百合，最後是迷幻的白色花香調，調入雅致誘人的麝香、東加豆與檀香。

紫凝夢境淡香水，30m， 1,500元。

ANNA SUI經典款SUI DEAMRS淡香水系列，推出全新限量版「紫凝夢境淡香水」，以ANNA最愛的紫色為主調，邀您進入一個全新乾淨純粹地紫色仙境。



以鮮脆水梨、橙和奇異果帶來令人怦然心動的香氣，中段是一束美麗的薰衣草及女孩最愛的玫瑰和清新蘭花。最後用天芥菜、香草還有檀香木形成鮮明對比，繫住美妙微甜芬芳。

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