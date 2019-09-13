愛馬仕勾引人　珠寶錶雙H Logo飛旋添妙趣

▲愛馬仕Arceau H Déco高級珠寶腕錶，1,769,100元。（圖／愛馬仕提供）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶錶不僅閃亮、華麗而已，與錶主產生連結與互動的設計，更受歡迎，愛馬仕（Hermès）發表Arceau H Déco高級珠寶腕錶，面盤中央的H Déco圖案會隨著手腕的擺動而旋轉，搭配由美鑽鋪排或勾勒如鱗片般排列的輪廓，著實華美。

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▲愛馬仕珍珠母貝面盤鑲鑽的Arceau H Déco高級珠寶腕錶，1,769,100元。（圖／愛馬仕提供）

Arceau H Déco高級珠寶腕錶中央醒目的雙H圖騰，象徵Hermès與Hollande家族於1900年結下的情誼，當年品牌創辦人的孫子Emile Hermès與Julie Hollande結婚，因此在愛馬仕巴黎總店內的扶手、欄杆、入口、升降機門上均可見此圖騰蹤影。愛馬仕曾推出雙H圖案的H Déco 餐瓷系列的雙 H 圖案，有黑白兩色，此次新錶正呼應其設計，中央隨著手腕律動飛旋的雙H Logo，吸引目光。

▲蕭邦Happy Sport Oval腕錶18K玫瑰金及精鋼雙色款，484,000元。（圖／蕭邦提供）

充滿賞玩趣味的珠寶錶，還包括已問世26年的Happy Diamonds系列，面盤以滑動鑽石設計著稱，品牌為腕錶注入優雅運動風，推出橢圓形錶殼的Happy Sport Oval腕錶，共有玫瑰金搭不鏽鋼的雙色材質或不繡鋼錶款，價格更親民，面盤上均點綴7顆美鑽，隨著手部擺動而滑動。

▲錶圈鑲鑽的Happy Sport Oval精鋼腕錶504,000元。（圖／蕭邦提供）