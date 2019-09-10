水原希子露肚制霸黑夜街頭　3M「反光鞋」自備巨星強光

▲水原希子穿迷彩外套配短版上衣，踩著一雙反光鞋，辣爆整條街。（影／品牌提供、記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

晚上出門可不是只有跑趴才要精心打扮，隨興上街走走但不能隨便，隨時隨地都要有制霸街頭的野心。日本女星水原希子近期為代言的adidas Originals（愛迪達）三葉草系列拍攝形象廣告，穿著Reveal Your Voice（R.Y.V.）串標服裝系列，搭配NITE JOGGERＸ3M系列鞋款，露肚型女很有火辣制霸街頭的態度。

請繼續往下閱讀...

▲水原希子穿R.Y.V.系列迷彩外套，搭配銀色短版內搭，以及NITE JOGGERＸ3M聯名鞋款，靠反光鞋自備巨星光芒。（圖／品牌提供）



adidas Originals今（9／10）舉辦新品發表會，重點單品是三葉草上半年重點鞋款NITE JOGGER與3M聯名系列鞋款，首度攜手全球知名反光材質製造商：3M，將3M™ Scotchlite™ 反光材質運用在NITE JOGGER聯名限定鞋款。另外，R.Y.V.串標服裝系列，是首度以Box Logo為重點的服裝系列。

▲NITE JOGGERＸ3M系列鞋款與R.Y.V.串標系列服裝是本次重點。（圖／品牌提供）



NITE JOGGERＸ3M聯名鞋款，鞋側大大的3M Logo標示出身，鞋跟與鞋舌用3M反光材質，夜間照上光後更加閃亮，提升夜晚出街的安全性與蝦趴感。鞋舌中間有編織手感的3M Logo與鞋跟的adidasＸ3M字樣，皆在細節處彰顯充滿科技感的風格美學。男款推出黑紅、黑、灰配色；女款推出粉紅與灰色。

▲代言人楊冪、鹿晗也穿上表現自己的夜晚蝦趴模樣，鞋款售價NT$4,890元，黑色為NT$5,290元。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

R.Y.V.串標服裝系列，以愛迪達字樣與三葉草標誌，連續排成黑白配色的串標織帶，與黑白串標的Box Logo在服裝上互相互應，本季以90年代的復古氛圍為設計靈感，寬大的版型、風衣式材質，女裝加入短板與迷彩紋路的設計，讓潮女能穿上彰顯野性魅力。

▲（依序）郭源元、新銳服裝設計師Will Lee穿R.Y.V.系列服飾配3M聯名鞋款出席。（圖／品牌提供）

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 10 日 上午 8:30 張貼