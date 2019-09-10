紐約時裝周／Selina外套不穿好、任容萱露肚小性感　姊妹花挺3.1 Phillip Lim

▲設計師Phillip Lim（左起）與Selina、任容萱自拍。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

3.1 Phillip Lim在紐約時裝周發表2020春夏系列，Selina和任容萱姊妹倆首度一起看秀，穿上黑白色的服裝頗為搭襯，Selina以裙裝亮相，用「外套不穿好」吐露女人味，任容萱是帥氣褲裝，但心機藏在肚子，短背心露出平坦小腹，偷偷流露性感辣味。

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▲Selina在IG上Po出和妹妹任容萱一起看夕陽的照片。（圖／翻攝Selina IG）

姊妹一起赴時裝周絕對是難得體驗，Selina在IG上標記了任容萱，寫道：「在紐約的第一天，最幸福的不是風和日麗下在中央公園野餐，而是與妳一起分享這一片夕陽。」兩人都穿上黑白色的服裝赴秀場，並肩看秀之後與設計師Phillip Lim見面，Phillip Lim還拿起手機與她們自拍，相當可愛。

▲Selina穿著高領衫，仍然很有女人味。



▲任容萱露出平坦小腹，帥氣中又帶點性感。

2020春夏的3.1 Phillip Lim男女裝各有特色又相互呼應，大色塊、印花交織，有著俐落的線條又強調細節。忽略了季節是女裝特色，外套、洋裝都是一年四季皆宜的單品，並在脖子上用領巾了不少花樣，十分有趣。

▲3.1 Phillip Lim女裝印花靈感來自安迪沃荷的雛菊。



▲領巾是2020春夏系列的特色之一。

不完美的圖案才更有想像空間，3.1 Phillip Lim以疊印技術打造出各種印花，女裝從普普大師安迪沃荷的雛菊找來靈感，有些抽象、時而被網狀罩衫遮掩，男裝則源自美國現代主義藝術家Robert Rauschenberg的作品，公路旅行的明信片、美國西部的景色，都成了服裝上的特色。

配件也很有意思，Alexa鞋運用切割工藝，賦予鞋款不同樣貌，經典的迴紋針Alix加入磁鐵扣細節，Odita系列則加入網格包新成員，讓整體造型更吸睛搶眼。

▲男裝線條硬朗又充滿細節。



▲男裝印花來自藝術家Robert Rauschenberg的作品。