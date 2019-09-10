試・開箱／ZARA法製唇膏開賣佛心價490元　添加維他命E「奶霜霧面唇膏」超絲滑

文、影／櫻桃籽 圖／櫻桃籽、品牌提供

西班牙快時尚品牌ZARA，去年底（2018）重新跨足美妝市場引起熱議，首批推出12色霧色唇膏與8色霧面唇釉，去年12月美國率先開賣後，台灣則到今日（9／10）正式在官網獨家販售，價格分別為新台幣490元與390元，由於是洛杉磯設計、法國製造，被稱為CP值超高的佛系售價。

▲ZARA唇膏系列彩妝終於要在台灣開賣！



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ZARA有感於拍攝女裝形象廣告時，大眾對彩妝的高度需求與興趣，因此找來在美國時尚圈有「彩妝大神」之稱的Pat McGrath操刀設計，她曾與許多一線精品如DIOR等合作，是美國彩妝圈知名大師。由於只在官網販售，購買前更需要爬文，此次就來為女生們開箱12款唇膏。

▲ULTIMATTE霧面唇膏，外包裝為35毫米膠捲盒的設計。



ULTIMATTE霧面唇膏在手上試色時，能一筆顯色；奶霜狀的質地塗抹上唇時，能凸顯霧面處理的唇色，同時又不會有乾燥感。能達到如此狀態的原因是由於唇膏內抗氧化劑維他命E與摩洛哥油，保養成分有照顧到潤澤度。

▲添加抗氧化劑維他命E，塗抹起來為奶霜狀的絲滑感。



包裝部分，每支唇膏都配有黑色圓筒狀的外殼，其實這是以女裝廣告大片為靈感，設計成35毫米膠捲盒，設計散發懷舊風情。此外，也以國外最受歡迎的三色推出套裝組合（NT$990），分別為乾燥玫瑰花色UM01、偏橘的UM03，與偏酒紅的UM11。

▲ULTIMATTE霧面唇膏還有推出3款暢銷色號的組合。



8色霧面唇釉雖同樣添加抗氧化劑維他命E與摩洛哥油，但據粉絲們率先試用的心得顯示，質地絲滑好上色，但保濕度持久度欠佳，因此使用潛在唇部保濕打底要再多費點心思。

▲霧面唇釉在妝前保養需多費心思。