專訪／陳妤旅遊必帶保濕噴霧和它！自稱「整理控」行李輕到友人也驚訝

▲《我們與惡的距離》陳妤公開旅行時的行李箱秘密。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／ 專題報導

出演《我們與惡的距離》中李大芝一角而走紅的演員陳妤，精湛演技和實力深受外界肯定。戲外生活同樣精彩，平時喜歡旅行健身的她，這回與義大利行李箱品牌Fabbrica Pelletterie Milano（FPM）一同於大安區司旅出鏡，大方和粉絲分享自己難忘的旅遊回憶。

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▲陳妤偏好輕鬆出遊裝扮。（圖／記者黃克翔攝）

年僅25歲的陳妤，早在2017年就摘下金鐘戲劇節目新進演員獎，演技實力不可小覷，今年（2019）更因在《我們與惡的距離》中演出加害者的妹妹李大芝一角迅速走紅。陳妤此次穿著GUCCI Tennis系列上衣搭配可愛厚底鞋，妝容清淡宛如鄰家女孩一般，平常愛好旅遊的她大方表示，「最近剛從蘭嶼回來，接下來有假期一定會先去有海的地方。」

▲陳妤出遊超精簡，行李箱常常比別人輕。（圖／記者黃克翔攝）

旅行經驗相當豐富的她，最難忘莫過於有次出發去美國，媽媽原本出於關心找了一位地陪照顧她，結果陰錯陽差，地陪竟然將陳妤帶去夜店喝酒，後來更被外國人搭訕，堪稱一次奇妙的艷遇。不過也讓陳妤十分錯愕，「不是我媽找來的人嗎？怎麼比我更愛喝。」

聊起選擇行李箱的要件，陳妤表示，「好推很重要，我常常喜歡玩行李箱，推到很遠再去接，所以輪子很關鍵。」隨後被問到行李箱必備的三件小物，陳妤先是毫不猶豫的說出，「保濕噴霧。」而後思考許久才回應，接下來兩樣應該是「帽子和護唇膏。」因為最近十分在意肌膚問題，所以保濕是關鍵，而帽子則是為了省去造型頭髮的步驟。

然而陳妤坦承自己是屬於旅行中行李很輕的那種人，並不會東帶西帶，常常在出遊時都發現自己才帶了一點點東西，令同性友人都感到不可思議。

▲整理控陳妤最愛在行李箱中分好區塊。（圖／記者黃克翔攝）

陳妤也補充，「我是整理控，所以每次會在行李中，用收納袋先分裝好每個區塊，這樣找起來也比較方便。」然而此次FPM整理箱更自帶收納袋，也等於解決了收拾瓶瓶罐罐的煩惱。

對健身頗有研究的她，最近迷戀起攀岩運動，也鼓勵粉絲或是新手們嘗試，「不僅好上手，而且能鍛煉到全身肌肉，和游泳一樣線條十分漂亮。」她也表示自己不會刻意控制體重，「可能是剛好不愛澱粉和手搖飲料，所以慶幸一直能瘦到底。」注重保濕的她，平時都會在洗完澡之後先敷面膜，然後在一併擦身體乳液，坦言這樣才不會浪費時間，隔天醒來也能美美的。

▲連陳妤也大讚改良不銹鋼蝶型鎖很有科技感，20吋月光銀NT$45,500。（圖／記者黃克翔攝、品牌提供）

陳妤推起一旁的FPM行李箱絲毫不費力，品牌以高品質與設計感著稱，旗下經典的BANK系列產品，除了純義大利手工製作之餘，結合鋁合金與皮革材質，用鉚釘加固工法及改良過的不銹鋼蝶型鎖，也被陳妤大讚，「很有高科技感」，確保了箱體完美的保護和衝擊力，加上頂級義大利皮革製成手把及隔板革帶，還可以更換配色，更具個人風格。

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