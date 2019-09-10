【奧斯塔羅】未來三個月該留意什麼事？

運勢的起起伏伏

你是否做好準備了呢？

如果你也關心接下來的運勢起伏

就跟奧斯老師一起來看

未來三個月該留意什麼事吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇這組牌朋友，請你多注意一下自己的經濟狀況，畢竟，這樣的牌組代表破財以及經濟吃緊的狀況，所以在未來的三個月裡，要多注意自己的用錢狀況，可能會有一些莫名的金錢支出，或是不在規畫內的支出，另外，要留意自己的物質慾望，因為接下來的三個月內，你對於物質的慾望顯得較高，所以花費前一定要多評估，千萬不要讓一時的情緒影響了理性。

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選擇這組牌的朋友，建議你多留意一下自己的人際關係，這樣的牌組代表小人運旺以及口舌之爭，畢竟，這樣的口舌之爭在工作職場上較為明顯，另外，請務必記得「說者無意聽者有意」這句話，因為這樣的牌組多少顯示出，你可能只是隨口說說但對方卻往心裡去的狀況，所以未來的三個月裡，奧斯老師建議你多家謹言慎行，並留意和同事朋友之間的相處囉！

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選擇這組牌的朋友，未來的三個月裡，有一個較為嚴重的問題，就是自己的壓力太大，讓身體逐漸出現狀況，因此奧斯老師要提醒你，這樣的牌組代表勞累以及疲倦，而這樣的狀況可能來自生活的忙碌、學業或工作上的壓力，所以奧斯老師建議你，一定要留意自己的頸椎以及四肢，另外，偶爾會有頭暈以及腦部脹脹的狀況出現，千萬要注意自己的狀態囉！

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選擇這組牌的朋友，奧斯老師可就要恭喜你了，接下來的三個月就沒有太多讓你勞心勞累的狀況出現，畢竟，這樣的牌組代表理想狀態以及貴人運勢，過往的辛苦都在未來逐漸獲得回報，所以你也會輕鬆許多，另外，就是貴人運勢的旺盛，讓你在面對許多事情時，都能適時得到幫助，所以挑選到這組牌的朋友，可就要把握未來三個月的好運勢喔！

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