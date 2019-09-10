【奧斯塔羅】另一半對感情已經厭倦了嗎？

常保感情熱度

向來不是件容易的事

但總不可能老抓著另一半問心理感受

如果你也正覺得另一半態度冷淡許多

不如跟奧斯一起來看看

另一半對這段感情已經厭倦了嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇這組牌的朋友，目前這狀況你真是想太多了，畢竟，這樣的牌組代表目標與想法，若是你覺得另一半比較冷淡或是不像以往熱情，那就要多體諒另一半了。這樣的的牌組代表忙碌與壓力，目前會有這種情形，大多是另一半工作上壓力比較大，連帶產生的疲倦感，因此奧斯建議詢問一下另一半的工作狀況後，也許就能改善許多囉！

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選擇這組牌的朋友，這樣的狀況只是短暫的過渡期，畢竟，這樣的牌組代表環境安逸與平淡，若你最近覺得另一半對你冷淡或是沒有太大的火花，那奧斯會告訴你，是因為彼此已經習慣了，並且面對目前與你的這段感情，另一半依舊想要與你並肩同行，所以千萬別誤會另一半了。另外，奧斯建議抽到這組牌的朋友，不如安排時間與另一半出去走走，因為這對感情會加分許多。

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選擇這牌組的朋友，建議要多花點心思在另一半身上，這樣的牌組代表孤單與孤獨，也許是你的生活或工作太過忙碌，或是常跟朋友出去，因為這都會讓另一半有被忽略的感覺，所以牌組點出的孤單、孤寂，便會開始影響你們的情感狀況，建議選到這組牌的朋友，與其花時間揣測另一半的想法，不如多和另一半相處喔！

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選擇這組牌的朋友，另一半的厭倦感存在許久，畢竟，這樣的牌組代表壓力與勞累感，所以在和另一半的相處過程中，過於強勢或是經常碎念，都將造成很大的壓力，所以奧斯建議你要思考目前的相處模式是否有問題，畢竟，另一半目前的內心有著不小的壓力，若是你願意稍稍調整一下，這必定會讓２人的相處模式有所改善喔！



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