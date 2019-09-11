最慘新人！婚禮剛辦完...接飯店電話才知「蜜月禮金和車全被偷走」

▲才剛結婚幾小時就發現蜜月基金全被偷走，讓保羅和海梅超崩潰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

一對英國新人才剛在7日辦完婚禮，沒想到翌日清晨便接到飯店老闆電話，才知道存放在會場倉庫內的禮金全被幹走，不僅如此，小偷還偷走新娘繼弟在婚禮上演奏的所有樂器、新郎父親的BMW X5，以及這對新人的結婚證，讓兩人崩潰到不行。

據《太陽報》報導，31歲的海梅（Jaime Prince）在7日剛嫁給29歲的保羅（Paul Kirwan），不過他們如今一點也笑不出來，因為他們準備要去東南亞度蜜月的禮金，全在婚禮幾小時後被小偷幹走。

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▲原先愉快的婚禮便成一場惡夢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



打電話通知他們的飯店老闆表示，新人們原先用鑄鐵小郵箱把禮金收在會場倉庫，但早晨發現有3個郵箱都被打開，遭洗劫一空。海梅表示，預估損失了超過1000英鎊（約3.8萬新台幣），更糟的是，竊賊還開走了保羅父親的BMW X5，並「順手」也帶走了海梅繼弟傑米的4把樂器，以及這對夫婦的結婚證。

海梅說，「我們原先對未來感到興奮，期待下個階段，但如今沒人再想這些了，我們正在想失去的那些東西。」被邀請來婚禮表演的傑米則說，那些被偷走的樂器充滿回憶，但卻被偷走，這對他而言是雙重打擊。

目前警方已鎖定失竊車輛，並呼籲民眾可提供更多線索。

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