南韓New Balance「大叔穿搭改造計畫」　經典「灰潮」鞋讓爸爸秒變型男

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一年一度的New Balance盛事，絕對非Grey Day經典灰潮展莫屬，而台灣除了邀請藝人之外，還展出歷年的經典鞋款、裝置藝術等，不過，南韓的Grey Day更厲害，除了以經典的「灰潮」鞋款作為主軸，還請來一票大叔推出「穿搭改造計畫」，讓這些年過50歲的大叔變身型男，一起來看看吧！

1.CM878、ML615搭配牛仔褲

這位大叔原本身穿老氣的Polo衫搭配西裝外套，而經過New Balance改造後，將頭髮梳成油頭，再讓他穿上萬年不敗的騎士皮衣與直筒牛仔褲，最後搭配灰色的CM878，其中，上衣紮進褲頭與捲褲管的小細節，還能將整體比例拉長喔！

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▲CM878，定價為台幣3,650元。（圖／翻攝自New Balance Lifestyle Korea FB、New Balance官網）

以襯衫、西裝褲現身的大叔，其身材保養的不錯，因此只需加點細節就能穿得好看，而 New Balance除了將襯衫、西裝褲替換成毛衣、牛仔褲外，還搭配卡其色的休閒外套與領巾，最後則穿上ML615。

▲ML615，定價為台幣2,950元。（圖／翻攝自New Balance Lifestyle Korea FB、New Balance官網）

2.CM878、M990搭配卡其褲

這位大叔已經穿得不差了，但透過New Balance的巧手，整體不但更有層次，也變年輕了。其中，上半身換成長版大衣與素色T-Shirt，並選用卡其色的9分長褲，讓整體更加俐落，而鞋款則是選用CM878。

▲9分長褲會讓整體的造型更加俐落。（圖／翻攝自New Balance Lifestyle Korea FB、New Balance官網）

換掉原本的深藍色正裝後，內裡選用襯衫搭配針織上衣，並以牛仔條紋西裝外套作為穿搭的主軸，而下半身為卡其褲與M990。

▲M990，定價為台幣7,850元。（圖／翻攝自New Balance Lifestyle Korea FB、New Balance官網）

3.CM878搭配西裝褲

首先，這位大叔原本頭髮凌亂、肚子凸出，經過改造後，穿上顯瘦的黑色高領上衣且紮進褲頭，最後搭配一身卡其色系的套裝，另外，原本凌亂的頭髮梳成油頭後，也能帶出年輕的感覺，只能說頭髮的造型真的很重要！

▲穿上顯瘦的黑色高領上衣且紮進褲頭，能夠修飾身材。（圖／翻攝自New Balance Lifestyle Korea FB、New Balance官網）

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此外，Converse的Chuck Taylor All Star系列，一直以來都是百搭鞋款的代表，其中也有許多聯名款使用該系列的鞋型作為主打，而日本時尚選貨店BEAMS，最近便與Converse聯手，並以Chuck Taylor All Star為藍本，打造了一雙最高規格的日本製鞋款，預計將於10月中旬上架，定價為日圓29,160元（約台幣8,750元）。

▲日本製Converse X BEAMS Chuck Taylor All Star。（圖／翻攝自BEAMS）