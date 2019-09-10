時速88km自駕！特斯拉駕駛、乘客全睡死　男狂按喇叭錄下驚恐畫面

▲一路熟睡的特斯拉駕駛與乘客。（圖／翻攝自推特／Dakota Randall）



記者丁維瑀／綜合報導

美國電動汽車公司特斯拉擁有「自動輔助駕駛」技術，然而，麻薩諸塞州男子蘭德爾（Dakota Randall）卻因此嚇壞了，他8日下午在高速公路開車，看見一名特斯拉駕駛在路上睡翻，旁邊的乘客也呼呼大睡。蘭德爾當時雖然按喇叭試圖驚醒對方，不過完全沒用，他只好加速離開現場，並把影片上傳至推特。

《國家廣播公司》（NBC）報導，蘭德爾當時在90號州際公路（Interstate 90）開車，他注意到靠近牛頓市（Newton）的出口有輛特斯拉，沒想到車上的駕駛與乘客都睡翻。起初他還以為自己眼花，反覆確認好幾遍，「我心想這不可能是真的！」

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這名特斯拉駕駛低著頭睡覺，雙手沒有擺在方向盤上，旁邊的乘客也靠在椅背進入香甜美夢。蘭德爾說明，對方的車速看似約在時速88到96公里之間，這個莽撞的舉動讓他目瞪口呆，但就算按喇叭也沒用。

▲2人根本睡翻了。（圖／翻攝自推特／Dakota Randall）

蘭德爾回憶，他開在這輛特斯拉旁邊大約45秒到1分鐘，隨後加速，拋下呼呼大睡的駕駛。他也在推特上傳影片並寫道，有人真的在高路公路睡著；對此，網友紛紛留言「太扯了吧」、「下次可以先打緊急電話而不是拍影片」，也有人懷疑影片的真實性，並猜想駕駛是為了博取注意而裝睡。

目前還不清楚這位駕駛與乘客到底睡了多久。蘭德爾表示，比起看見粗心的司機，這種情況的不確定性讓人感到更害怕，他對自動輔助駕駛技術也有了不同看法。

據了解，蘭德爾拍攝影片後沒有聯繫警方。當地警方表示已從媒體得知此事，但沒有任何人詢問他們，也沒人發送相關影片。

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).



Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn

特斯拉網站指出，目前的自動輔助駕駛功能仍需要駕駛主動監督，車輛無法完全達到自動駕駛，「Autopilot自動輔助駕駛，可讓您的車輛在車道內自動輔助轉向、自動輔助加速以及自動輔助煞車。」

特斯拉一名發言人也向波士頓當地媒體發布聲明指出，許多影片似乎是危險的惡作劇，「我們的駕駛監控系統會反覆提醒駕駛保持專心，並禁止在無視警告的情況下使用自動輔助駕駛。」聲明說明，啟動功能前，駕駛應同意把手放在方向盤，同時保持控制車輛。

事實上，過去早有多部特斯拉駕駛在高速公路或一般道路睡覺的影片，包括加州一名男子的車輛以時速120公里行駛，人卻在車上倒頭大睡，不顧其他駕駛的安危。