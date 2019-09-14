別再吃手手！4個方法有效防止「咬指甲」習慣　還你漂亮手指甲

編輯／JJ 圖／翻攝自Pinterest、IG@rainie77、樂天

醫學上許多研究都指出，有無法克制自己咬指甲習慣的人可能是「完美主義者」，因為在緊張的情境下擔心達不到目標而開始焦慮、焦躁，又或是生氣時無處發洩，都有可能會讓人有咬指甲的慾望，咬指甲不僅容易將細菌吃進嘴裡，更會讓指甲凹凹凸凸、坑坑巴巴的，非常不美觀！

手部也是男生們約會時會注意到的小細節，所以女孩們絕不能忽略，尤其是有咬指甲習慣的女生更要盡早改過來！以下就來看看有哪些方法可以幫助大家戒掉咬指甲的習慣：

＃美甲光療

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最事半功倍的方法就是去找美甲師做一款可愛的美甲，因為光療美甲的甲面有一定的硬度，想要咬下去不是這麼容易，而且做了漂漂亮亮的指甲，在看到的同時就捨不得咬了，只要有想咬指甲的衝動，手一舉起來就能時時刻刻提醒自己不要咬指甲。

如果是咬指甲的重症患者，可能甲面已經所剩不多，不過也不用擔心這樣做起來不好看，其實也有很多適合小甲面的美甲款式，持續做的話，也可能讓指甲長更多出來，甲面變得大一些喔！

▲小甲面也能做漂亮美甲。（圖／IG帳號@ansha_nails授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

＃防止咬甲液

另外，有一種專門用來防止咬指甲的產品叫做「防止咬甲液」，平常市面上比較難找，但是網路上許多平台都有販賣，價錢大約兩、三百塊，它聞起來、看起來、使用方式都跟一般的指甲油一樣，不一樣的是，如果不小心吃到的話，它的味道非常苦！一犯咬指甲習慣就會嘗到真正的苦頭，久而久之就不敢咬，沒了這習慣之後也就不會想要咬指甲了。

＃尋找替代動作

要預防咬指甲，就是不能讓「嘴」和「手」同時閒下來，兩者之一一定要處於忙碌狀態，比如說辦公桌上可以放些小糖果，感到焦慮想咬指甲時就拿一顆來含，或是嚼口香糖，不想動嘴的話也可以把注意力放在手上，找人聊天打字、轉轉筆等讓手指忙碌，或是單純把手插口袋、壓在屁股下，多少都能減少咬指甲的機會。

＃指甲、指緣保養

咬指甲的原因除了感到緊張焦慮之外，也可是因為看到指甲不平整、周緣有肉刺，看不順眼但手邊又沒有工具，只好用牙齒咬，所以平常也要多保養手部，適量擦護手霜、指緣油，才能減少皮膚乾燥翹起來情況。

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