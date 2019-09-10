TUMII包變潮吸年輕客　行李箱進化任一角度都好搬運

▲TUMI發表秋冬新品，包款與行李箱都更年輕了。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

美國商務及旅遊配件精品品牌TUMI今發表秋冬新品，除了經典系列換新色吸引新客，最大特色是設計年輕化，推出全新Tahoe系列，黑色或沙色包款看似極簡，其實暗藏許多街頭元素的細節，隨包多附贈黑色織帶，可依心情更換改變風格。

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▲Tahoe系列年輕化設計包款，甫上市即獲得熱烈回響，Tahoe Finch後背包（右）19,600元。（圖／品牌提供，以下同）

Tahoe系列沙色包款原本搭藍色織帶、黑色包款配黃色織帶，TUMI再附贈黑色款供替換，而其實用設計也受到矚目，後背包配備貼心的隔層，掏手機或鑰匙不再是難事，底部備有防雨罩，遇雨天可拉起保護背包；此系列另有近年來流行的斜背包款式，品牌代言人「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）廣告中即背此款入鏡。

▲代言人克里斯普瑞特背Tahoe Bozeman Sling斜背包，11,600元。

TUMI也積極擴展女性市場，秋冬主打的藍灰刷紋、全新印花裝飾經典包款，同時推出品牌T Logo圖騰帆布或皮革打造的托特包，方便女性上班時使用，最特別的是牛皮款包內設有放置水壺或雨傘的空間，包身打了小圓孔可「排水」；喜愛小包的女性則可從輕盈的Voyageur尋找新鮮貨，莓果色的迷你後背包、相機包輪廓包款俏皮可愛。

▲女士托特包以秋冬主打灰藍色呈現（左）14,700元，Voyageur Harper後背包黑色印花款15,800元。

長賣款的行李箱秋冬再進化，TUMI V4行李箱底部新增提把，方便任何角度雙手搬動行李；Alpha 3系列則進階為Plus系列，無論是行李箱或側背包的拉鍊，都改為更耐用的鉻金屬材質。





▲改用鉻金屬拉鍊的的Alpha 3 Plus系列。

▲19 Degree 20吋旅行箱（左）41,600元，Latitude 20吋旅行箱紫色款27,800元。