讓貓貓睡在岩石裡　Crate and Barrel寵物系列好療癒

▲Crate and Barrel秋冬新品強調個人風格。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

美式居家品牌Crate and Barrel近期發表2019秋冬最新商品，本季商品重點放在個人空間的呈現，採用罕見的材質、設計來表現出對於私我居家的詮釋，且新增了寵物系列，以及與皮件品牌FRYE合作、推出以「酒吧」為主題的聯名商品，可愛的貓咪睡在像岩石一般的帳棚窩中，感覺好療癒。

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▲Cat 寵物帳篷窩售價2,880元，新品優惠價2,592元。

Crate and Barrel在台總是主打美式時尚的生活風格，除大型的傢俱之外，還有居家商品也受到歡迎，時序邁入秋冬，延續春夏主軸設計，向自然借物、並以帶來溫暖感的石材、圖騰與木頭材質，體現季節轉換的新巧思。

▲異材質的使用是亮點之一，Agate 瑪瑙點心盤售價3,280元，新品優惠價2,952元。

摩登的俐落現代風格，交疊上季節的濃郁色調，搭配豐富的異材質，詮釋出個人的居家風格，秋日的苦甜色、寶石礦物色、鏽蝕氧化色，與自然質樸的陶土藤竹、回收玻璃結合，打造出手工感強烈的籐編籃與花瓶，都能打造優雅沈穩的風情。

▲Enzo 木質抽象點心盤售價2,250元，新品優惠價2,025元。

▲Lava 礦物梯型書擋售價1,880元，新品優惠價1,692元。

而今年秋冬最特別的亮點，莫過於全新的寵物系列，造型可愛獨特的Cat寵物帳篷窩，由尼泊爾職人手工製作，使用羊毛氈製而成，保留了天然羊毛脂，可調理爪子，保持貓毛的健康和光澤，像是岩石般的外型，像是住在岩洞一般；狗狗則有美食造型舒壓玩具，手工縫製的填充物相互連接，以魔術貼相連，可層層分開玩得盡興，該系列售價480元起。

▲Taco 美食造型寵物舒壓玩具售價480元，新品優惠價432元。

此外，Crate and Barrel另與FRYE推出聯名，主要以酒吧推車與吧檯與調酒配件為主，共有7件單品，包括雙層FRYE酒吧推車、以及雙頭量酒器、吧檯刀、調酒搗棒和隔冰匙4件調酒工具組，木質底座便於取用收納和陳列，細節質感都到位，單品售價1,260元起。

▲Crate &Barrel X FRYE聯名系列。