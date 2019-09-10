「屍體裝得下袋子嗎？」中東最具影響力記者慘遭肢解　遇害前10分鐘錄音曝光

▲記者哈紹吉去年10月，為辦理再婚事宜進入沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館，就此人間蒸發。（東方IC）

圖文／鏡週刊

沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）於去年10月2日，在沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館遭殺害，迄今遺體仍不知去向。土耳其國家情報局取得哈紹吉生前最後10分鐘的錄音，紀錄他生前與暗殺小組的對話，而他遭活活悶死並肢解的錄音也一併曝光。

根據《Daily Sabah》報導，事發當天，在哈紹吉抵達前領事館前12分鐘，暗殺小組官員穆特瑞伯（Maher Abdulaziz Mutreb）問「屍體裝得下袋子嗎？」沙烏地安全機構法醫證據部門負責人圖拜吉（Salah Mohammed Abdah Tubaigy）回答「不可能，太重又太長了。」

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圖拜吉聲稱，自己很會處理屍體，「我知道如何切得很好，雖然沒處理過溫熱的屍體，但照樣輕而易舉。」圖拜吉還自曝有時會一邊戴著耳機聽音樂，或一邊喝著咖啡抽菸，一邊肢解屍體。圖拜吉指示暗殺小組，等他肢解好屍體，把屍體裝進塑膠袋用行李箱拿出去。

此外，圖拜吉還提到，法醫證據部門的主管不知道他在做的事情，要求沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的體系中，要有人為肢解屍體扛下責任。過了約10分鐘後，約1點14分，穆特瑞伯問，「祭品（animal to be sacrificed）到了嗎？」有個聲音回「（他）在這裡」。

土耳其國家情報局曝光的錄音中，記者哈紹吉到了領事館後，先逐一和認識的人打招呼，接著他被禮貌地請到領事館2樓。正當他覺得不太對勁時，他已被強拉住，他出言嚇阻「讓我走！你以為你在幹嘛！」

哈紹吉被強押到凶案現場的辦公室時，穆特瑞伯表示，必須要把他帶回沙烏地阿拉伯，因國際刑警組織（INTERPOL）已發出通緝令。哈紹吉否認，「那裡沒有我的訴訟，我未婚妻還在外頭等我」。

下午22分時，穆特瑞伯問哈紹吉有無手機，哈紹吉回覆有兩支手機，接著穆特瑞伯又問哪個廠牌，哈紹吉回覆是iPhone。

哈紹吉生前最後10分鐘對話如下：

哈紹吉服了麻醉藥後，還發出抗議「別想讓我閉嘴」。他生前最後一句話是「我有氣喘，不要這樣做，你會把我悶死」。接下來的錄音內容，凶手用塑膠袋活活悶死哈紹吉，不時有扭打和掙扎的聲音，期間還夾雜著其他人交談「他睡了嗎」「繼續推」「好好地推」等。待哈紹吉斷氣後，接著就是持續約半小時的肢解聲。

根據已出版的書籍《Diplomatic Atrocity: The dark secrets of the Khashoggi murder》（暫譯：外交暴行：哈紹吉謀殺案的暗黑祕密）指出，哈紹吉被肢解後，屍體分裝到5個行李箱中，但其遺體迄今仍下落不明。哈紹吉的謀殺案調查至今，已有包括穆特瑞伯和圖拜吉在內的5人遭判死刑，另有6人遭依謀殺罪受審中。不過，被認為是策畫整起謀殺案的王儲幕僚卡塔尼（Saud al-Qahtani）仍逍遙法外。

哈紹吉生前，可謂是中東最具影響力的記者，去年10月，他為了辦理再婚事宜進入沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館，就此人間蒸發。第一時間，沙烏地阿拉伯否認與他的死有關，荒謬提出各種自相矛盾的說法，引起國際撻伐甚至抵制，直到18天後，才坦承哈紹吉已遭殺害。



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