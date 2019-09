「屍體裝得下袋子嗎？」中東最具影響力記者慘遭肢解　遇害前10分鐘錄音曝光

▲記者哈紹吉去年10月,為辦理再婚事宜進入沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館,就此人間蒸發。(東方IC)

沙烏地阿拉伯記者哈紹吉(Jamal Khashoggi)於去年10月2日,在沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館遭殺害,迄今遺體仍不知去向。土耳其國家情報局取得哈紹吉生前最後10分鐘的錄音,紀錄他生前與暗殺小組的對話,而他遭活活悶死並肢解的錄音也一併曝光。

根據《Daily Sabah》報導,事發當天,在哈紹吉抵達前領事館前12分鐘,暗殺小組官員穆特瑞伯(Maher Abdulaziz Mutreb)問「屍體裝得下袋子嗎?」沙烏地安全機構法醫證據部門負責人圖拜吉(Salah Mohammed Abdah Tubaigy)回答「不可能,太重又太長了。」

圖拜吉聲稱,自己很會處理屍體,「我知道如何切得很好,雖然沒處理過溫熱的屍體,但照樣輕而易舉。」圖拜吉還自曝有時會一邊戴著耳機聽音樂,或一邊喝著咖啡抽菸,一邊肢解屍體。圖拜吉指示暗殺小組,等他肢解好屍體,把屍體裝進塑膠袋用行李箱拿出去。

此外,圖拜吉還提到,法醫證據部門的主管不知道他在做的事情,要求沙烏地王儲穆罕默德.沙爾曼(Mohammed bin Salman)的體系中,要有人為肢解屍體扛下責任。過了約10分鐘後,約1點14分,穆特瑞伯問,「祭品(animal to be sacrificed)到了嗎?」有個聲音回「(他)在這裡」。

土耳其國家情報局曝光的錄音中,記者哈紹吉到了領事館後,先逐一和認識的人打招呼,接著他被禮貌地請到領事館2樓。正當他覺得不太對勁時,他已被強拉住,他出言嚇阻「讓我走!你以為你在幹嘛!」

哈紹吉被強押到凶案現場的辦公室時,穆特瑞伯表示,必須要把他帶回沙烏地阿拉伯,因國際刑警組織(INTERPOL)已發出通緝令。哈紹吉否認,「那裡沒有我的訴訟,我未婚妻還在外頭等我」。

下午22分時,穆特瑞伯問哈紹吉有無手機,哈紹吉回覆有兩支手機,接著穆特瑞伯又問哪個廠牌,哈紹吉回覆是iPhone。

哈紹吉生前最後10分鐘對話如下:

哈紹吉服了麻醉藥後,還發出抗議「別想讓我閉嘴」。他生前最後一句話是「我有氣喘,不要這樣做,你會把我悶死」。接下來的錄音內容,凶手用塑膠袋活活悶死哈紹吉,不時有扭打和掙扎的聲音,期間還夾雜著其他人交談「他睡了嗎」「繼續推」「好好地推」等。待哈紹吉斷氣後,接著就是持續約半小時的肢解聲。

根據已出版的書籍《Diplomatic Atrocity: The dark secrets of the Khashoggi murder》(暫譯:外交暴行:哈紹吉謀殺案的暗黑祕密)指出,哈紹吉被肢解後,屍體分裝到5個行李箱中,但其遺體迄今仍下落不明。哈紹吉的謀殺案調查至今,已有包括穆特瑞伯和圖拜吉在內的5人遭判死刑,另有6人遭依謀殺罪受審中。不過,被認為是策畫整起謀殺案的王儲幕僚卡塔尼(Saud al-Qahtani)仍逍遙法外。

哈紹吉生前,可謂是中東最具影響力的記者,去年10月,他為了辦理再婚事宜進入沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館,就此人間蒸發。第一時間,沙烏地阿拉伯否認與他的死有關,荒謬提出各種自相矛盾的說法,引起國際撻伐甚至抵制,直到18天後,才坦承哈紹吉已遭殺害。



